Les Professionnels et Professionnelles autochtones de la pharmacie du Canada annoncent la création d'un nouveau programme de bourses pour les étudiantes et étudiants autochtones en pharmacie

OTTAWA, ON, le 20 mars 2023 /CNW/ - Les Professionnels et Professionnelles autochtones de la pharmacie du Canada (PAPC), en partenariat avec l'Association des pharmaciens du Canada (APhC), sont heureux de lancer le tout premier programme national de bourses pour les étudiantes et étudiants autochtones qui poursuivent des études en pharmacie. La période d'acceptation des candidatures pour le Programme de bourses autochtones en pharmacie est maintenant ouverte pour l'année d'études 2023-2024 et ce, jusqu'au 30 avril 2023.

« C'est un mythe de penser que les Autochtones n'ont pas à payer de frais de scolarité pour leurs études postsecondaires au Canada. C'est faux!, explique Jaris Swidrovich, fondateur et président des PAPC. L'une des priorités des PAPC est d'encourager et d'aider les jeunes autochtones à faire des études en pharmacie. Avec notre bourse et nos prix, nous espérons faire tomber une partie des obstacles financiers pour les futurs récipiendaires qui veulent poursuivre des études en pharmacie. »

Le Programme de bourses autochtones en pharmacie des PAPC s'adresse à n'importe quelle personne membre des Premières Nations (inscrite ou non), métisse ou inuite inscrite ou acceptée dans un programme canadien d'études menant à un diplôme D Pharm ou de technique pharmaceutique. Les PAPC et l'APhC continuent leurs recherches pour obtenir des fonds supplémentaires qui leur permettront d'élargir leur Programme de bourses autochtones en pharmacie.

« Nous voulons contribuer à bâtir un solide réseau de professionnelles et professionnels autochtones de la pharmacie et nous encourageons tous les étudiants et étudiantes actuellement inscrits ou qui pensent à s'inscrire dans un programme d'études en pharmacie à soumettre leurs candidatures, suggère Jaris Swidrovich. Nous pensons que la bourse gagnera en importance avec les années et sera un moyen de faire reconnaître la participation autochtone au monde canadien de la pharmacie et d'encourager chez ces Autochtones un sentiment d'appartenance à ce monde. »

Le Programme de bourses autochtones en pharmacie des PAPC offre des bourses nationales qui ne sont pas rattachées à un programme d'études ou à une province ou un territoire en particulier. Par conséquent, les étudiantes et étudiants autochtones peuvent soumettre leur candidature, peu importe leur lieu de résidence. S'ils reçoivent une bourse, ils ne seront pas tenus de déménager dans une certaine ville ou encore une province ou un territoire à cause de la bourse.

« Il est très important d'augmenter la représentation autochtone dans nos écoles de pharmacie et de veiller à ce que celles-ci offrent aux étudiantes et étudiants autochtones un milieu d'étude accueillant et sûr, ajoute Shawn Bugden, président de l'APhC et doyen de l'École de pharmacie de l'Université Memorial de Terre-Neuve. Cette bourse constitue un précieux moyen d'encourager davantage d'Autochtones à envisager une carrière en pharmacie et l'APhC est fière d'appuyer les PAPC dans leurs efforts pour faire grossir la communauté pharmaceutique autochtone et renforcer les soins pharmaceutiques prodigués aux patientes et patients autochtones. »

L'appel de candidatures pour 2023-2024 du Programme de bourses autochtones en pharmacie est maintenant lancé. Les personnes intéressées devront fournir une attestation de leurs origines ancestrales, la preuve de leur acceptation ou inscription dans un programme canadien d'études menant à un diplôme D Pharm ou de technique pharmaceutique et une lettre ou une vidéo de présentation dans laquelle le candidat ou la candidate expliquent quels changements ses études entraîneront.

Les PAPC et l'APhC remercient leurs commanditaires-fondateurs Johnson & Johnson, Shoppers Drug Mart, Green Shield Canada et Sobeys National Pharmacy Group de soutenir le Programme de bourses autochtones en pharmacie. N'hésitez pas à visiter notre site Web à https://www.pharmacists.ca/papc pour obtenir plus d'information ou pour commanditer le Programme.

Les Professionnels et Professionnelles autochtones de la pharmacie du Canada

Dirigée par des Autochtones, l'association des Professionnels et Professionnelles autochtones de la pharmacie du Canada (PAPC) a été créée pour favoriser les liens entre les professionnels et les professionnelles autochtones de la pharmacie, les soutenir et les aider à prodiguer de meilleurs soins aux patientes et patients autochtones en proposant des manières d'exercer leur métier qui renforcent la sécurité des Autochtones du Canada tout en reconnaissant leur droit à l'égalité, leurs forces et leurs enseignements. Consulter le site http://www.pharmacists.ca/papc pour plus de renseignements.

À propos de l'Association des pharmaciens du Canada

L'Association des pharmaciens du Canada (APhC) est la voix nationale unificatrice de la pharmacie et de la profession de pharmacien au Canada. Alors que les pharmaciennes et pharmaciens jouent un rôle accru dans la prestation de services de soins de santé, l'APhC veille à ce que la profession soit reconnue comme une figure de proue à l'échelle nationale, influant sur les politiques, les programmes, les budgets et les initiatives qui touchent la profession de pharmacien et la santé des Canadiens.

