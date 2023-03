SAMUEL SIROIS, CANDIDAT CANADIEN AU BOCUSE D'OR 2023, EN CUISINE AU RESTAURANT DE L'ITHQ





MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - Du 28 mars au 26 mai 2023, le Restaurant de l'ITHQ proposera un menu spécial en soirée, signé Samuel Sirois, candidat canadien au Bocuse d'Or, la plus grande compétition culinaire au monde. Professeur à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), Chef Sirois sera en cuisine avec ses étudiant(e)s finissant(e)s du programme Cuisine et gastronomie. Il proposera un menu dégustation ainsi qu'un menu à la carte, inspirés des plats lui ayant permis de se hisser à la 2e place de la sélection des Amériques s'étant tenue à Santiago du Chili en juillet 2022 et à la 11e place de la finale du Bocuse d'Or, ayant eu lieu à Lyon en France en janvier dernier.

Avec Samuel Sirois aux commandes du Restaurant de l'ITHQ, certaines entrées et plats principaux figurant au menu feront directement référence à des mets présentés à la vingtaine de juges internationaux présents au Chili ou à Lyon, comme c'est le cas du Parfait de foie de lotte, céleri, huile de livèche, brioche maison (Chili) et de la Royale de coquillages, ragout de haricots, croutons au phytoplancton, garniture fraîcheur (France). D'autres, comme le Risotto de quinoa, courge et crème de tofu, jus d'oignon et gingembre, relèveront quant à eux d'un hybride de plats ayant été servis à l'une des deux épreuves. Ce menu spécial permettra aussi de découvrir des créations ayant émergées au fil des quatre années d'entrainement lors desquelles Chef Sirois et son équipe ont effectué un travail colossal de recherche et développement, afin de se démarquer au concours souvent comparé aux olympiques de la gastronomie.

Heureux d'avoir l'occasion de transmettre son savoir-faire et de partager son expérience avec la relève, Chef Sirois dirigera sa brigade étudiante, du mardi au jeudi. L'équipe des cuisines du Restaurant de l'ITHQ prendra le relai avec le même menu les vendredis et samedis.

Consultez le menu détaillé du Chef Samuel Sirois, ici.

