Puissance de 320 chevaux confirmée pour l'Acura Integra Type S Dévoilement complet le mois prochain





MARKHAM, ON, le 20 mars 2023 /CNW/ - Acura a annoncé aujourd'hui que la très attendue Integra Type S 2024 sera lancée cet été avec une impressionnante puissance de 320 chevaux, un couple de 310 lb-pi et un rapport puissance-poids en tête de catégorie, portant la performance de l'Integra à ses plus hauts niveaux jusqu'à présent.

Avec sa puissance dérivée d'un moteur VTEC turbocompressé de 2,0 litres à haut régime, éprouvé en course et jumelé exclusivement à une transmission manuelle précise à 6 rapports rapprochés, l'Integra Type S promet des performances remarquables sur la route grâce à des équipements haut de gamme.

Destinée à une nouvelle génération de passionnés de conduite, l'Integra Type S 2024 sera officiellement dévoilée le mois prochain, avant le 48e Grand Prix annuel Acura de Long Beach.

Pour plus d'information sur l'Acura Integra Type S, visitez le site https://www.acura.ca/fr.

À propos d'Acura Canada

Acura est la division performance de Honda Canada Inc. et est une marque reconnue de véhicules de luxe de Performance conçue avec précision, une approche originale de la technologie et de la conception créant une expérience de conduite emballante. La gamme Acura propose quatre modèles distincts - la berline sport Integra, la berline de performance de luxe TLX, le VUS multisegment de luxe RDX à cinq passagers et le VUS de luxe Acura MDX à sept passagers. Les modèles TLX, MDX et Integra sont offerts en version Type S, soit l'apogée de l'ingénierie et de la technologie de performance, représentant l'engagement d'Acura envers la Performance conçue avec précision. Acura a célébré son 35e anniversaire au Canada en 2022 et compte maintenant plus de 50 concessionnaires dans son réseau dans tout le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.acura.ca.

