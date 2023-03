Annonce statistique -- Février 2023 -- Congrès mondial de la statistique 2023





Ottawa accueillera un événement de calibre mondial sur les statistiques et la science des données

OTTAWA, ON, le 20 mars 2023 /CNW/ - Statistique Canada est fier d'annoncer que le 64e Congrès mondial de la statistique (en anglais seulement) aura lieu du 16 au 20 juillet 2023 au Centre Shaw d'Ottawa, au Canada.

Le Congrès mondial de la statistique est l'événement phare en matière de statistique et de science des données à l'échelle internationale et est organisé tous les deux ans par l'Institut international de statistique (IIS) (en anglais seulement) depuis 1887. Le Canada l'accueille pour une deuxième fois après l'avoir tenu en 1963.

Statistique Canada a l'honneur de contribuer et de participer à l'événement de cette année dans la région de la capitale nationale, qui permettra de discuter d'enjeux concrets et actuels liés aux statistiques et aux données, de faire du réseautage et de collaborer avec des experts, de présenter des données et des pratiques statistiques canadiennes, ainsi que d'apprendre des perspectives et des méthodes d'autres pays.

Étalé sur quatre jours, le Congrès réunira dans le cadre de son programme scientifique des centaines d'experts, dont des statisticiens de renommée mondiale, des scientifiques des données, des chefs de file de l'industrie et des conférenciers réputés provenant de plus de 120 pays.

« Le Congrès mondial de la statistique est une occasion formidable de discuter des statistiques nécessaires à la prise de décisions, d'échanger des points de vue et d'apprendre de nombreux autres pays, dit Anil Arora, statisticien en chef du Canada. Le rôle que jouent les statisticiens dans la résolution des défis mondiaux n'a jamais été aussi pertinent qu'il l'est aujourd'hui ».

« Le Congrès promeut la collaboration, la croissance, la découverte et l'avancement dans le domaine de la science des données, dit Stephen Penneck, président de l'IIS. Je suis heureux que le 64e Congrès mondial de la statistique se tienne au Canada et j'ai hâte de voir l'incidence qu'il aura sur l'industrie. Nous sommes ravis d'annoncer que l'un des statisticiens les plus influents, l'ancien directeur du United States Census Bureau, le professeur Robert M. Groves, se joindra à nous en tant que conférencier principal ».

Statistique Canada est enthousiaste à l'idée d'accueillir des experts des quatre coins du monde, ainsi que de prendre part à des présentations, à des discussions en groupe et plus encore.

