WestJet Cargo reçoit l'approbation et la certification de Transports Canada pour ses avions de fret Boeing 737-800 convertis





L'approbation annonce un brillant avenir pour WestJet Cargo et pour GTA Group grâce aux avions de fret spécialisés en préparation pour le décollage, le premier départ étant prévu pour le 22 avril 2023.

CALGARY, AB, le 20 mars 2023 /CNW/ - WestJet Cargo a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu l'approbation et la certification officielle de Transports Canada pour ses quatre avions de fret Boeing 737-800 convertis. Après la certification, WestJet Cargo et GTA Group mettront rapidement en service trois avions de fret spécialisés qui répondront aux besoins à grande échelle des entreprises, des transitaires, des expéditeurs et des clients individuels en Amérique du Nord. Le quatrième avion de fret spécialisé de WestJet Cargo devrait se joindre à la flotte plus tard cette année, une fois sa conversion terminée.

« Aujourd'hui marque l'atteinte d'un jalon attendu depuis longtemps pour WestJet Cargo et GTA Group, qui nous permettra de nous tailler une bonne place dans le secteur du fret aérien au Canada en offrant à nos clients plus de choix, des prix concurrentiels et un service à la clientèle exemplaire synonyme de la marque WestJet mais unique au secteur du fret aérien, a déclaré Kirsten de Bruijn, vice-présidente directrice, WestJet Cargo. Nous remercions Transports Canada de son dévouement à la certification de ces avions, qui serviront à mieux soutenir la chaîne d'approvisionnement du transport national au Canada grâce à une concurrence et une capacité accrues sur le marché canadien du fret aérien. »

S'intégrant harmonieusement aux opérations existantes de WestJet Cargo et avec aux commandes les pilotes de 737 hautement qualifiés de WestJet, les avions de fret spécialisés concentreront d'abord leurs services en Amérique du Nord, en desservant Calgary, Halifax, Toronto, Vancouver, Los Angeles et Miami. Tirant parti de la rapidité de chargement et de vol que procure son fuselage étroit, le 737-800, équipé de moteurs CFM56-7B, permettra à WestJet Cargo d'offrir à ses clients un meilleur rendement énergétique, une plus grande flexibilité et une fréquence accrue dès le 22 avril 2023.

Les itinéraires des avions de fret spécialisés de WestJet Cargo seront plus en connexion avec la flotte de WestJet, ce qui permettra de répondre aux divers besoins de la clientèle de fret en tirant parti du vaste réseau de la compagnie aérienne.

« L'annonce d'aujourd'hui a été rendue possible grâce à notre équipe incroyablement talentueuse de spécialistes du fret et à GTA Group, notre précieux partenaire, qui ont travaillé assidument à cette réalisation qui rapproche davantage WestJet Cargo de l'accomplissement de sa mission d'offrir des prix concurrentiels et un rendement fiable dans les délais prévus au secteur du fret canadien qui n'est pas suffisamment bien desservi », a poursuivi Kirsten de Bruijn.

« Aujourd'hui est un grand jour pour GTA Group parce que nous célébrons ce moment tant attendu à partir duquel notre partenariat avec WestJet Cargo sera propulsé vers de nouveaux sommets, a déclaré Mario (Mauro) D'Urso, président de GTA Group of Companies. Grâce à la capacité de ces quatre avions de fret spécialisés, nous sommes maintenant en excellente position pour répondre aux besoins du marché du fret en plein essor au Canada. »

Les réservations des avions de fret de WestJet Cargo seront possibles à compter du 1er avril 2023. Pour en savoir plus sur ce que l'équipe de WestJet Cargo peut faire, grâce à son réseau et ses plans de vol, pour répondre à divers besoins d'expédition, visitez le site de WestJet Cargo.

À propos de WestJet Cargo

WestJet Cargo, une division spécialisée du Groupe de sociétés WestJet, fournit des services de fret aérien aux entreprises, aux transitaires, aux expéditeurs et aux clients individuels. Offrant un transport aérien sécuritaire et fiable aux clients et aux entreprises, WestJet Cargo utilise la vaste flotte d'avions à fuselage large et à fuselage étroit de WestJet et ses quatre nouveaux avions de fret spécialisés Boeing 737-800 convertis pour répondre aux divers besoins de sa clientèle. Pour de plus amples renseignements sur WestJet Cargo, visitez le site : https://www.westjetcargo.com/fr-ca

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

2019 et 2020 : meilleur programme de fidélisation au niveau de l'engagement des membres pour une compagnie aérienne canadienne (Bond Brand Loyalty)

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2018 et 2019 : meilleure carte de crédit de compagnie aérienne au Canada (Récompenses Canada)

