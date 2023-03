Négociations dans l'impasse - Déclenchement de la grève chez Autobus de l'Énergie





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 20 mars 2023 /CNW/ - Ce matin, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire de l'Énergie-CSN ont déclenché la grève à la suite d'une impasse imposée vendredi dernier par l'employeur. Le syndicat avait annoncé son intention le 8 mars dernier en envoyant son avis de grève en vertu de leur mandat d'une banque de 14 jours adopté à 100 % en assemblée générale le 1er février dernier.

«?C'est assez élémentaire, on doit être deux parties pour négocier. Quand un employeur refuse de déposer une contre-proposition, que les salarié-es ne reçoivent aucune garantie que leur maigre pouvoir d'achat sera maintenu en pleine période d'inflation et qu'à la fin d'une rencontre, la partie patronale remet aussi en question la seule date de négociation restante à l'agenda, on comprend que la volonté de négocier n'est pas du tout au rendez-vous?», déclare Michel Paquin, président du syndicat.

«?Il faut comprendre que l'employeur possède deux entreprises qui sont syndiquées avec la CSN et que la convention collective de l'autre entreprise arrive à échéance l'été prochain. Il souhaite donc reporter la présente négociation. Or, les salarié-es d'Autobus de l'Énergie sont actuellement dans le processus de négociation, les pourparlers ont débuté et, en ce sens, les parties sont obligées de travailler de bonne foi pour en arriver à une entente. J'invite donc la partie patronale à y mettre du sien pour que ce conflit se règle, et ce, dès que possible?», souligne Paul Lavergne, président du Conseil central du Coeur du Québec-CSN.

«?Lors de leurs récentes négociations avec le gouvernement, les transporteurs scolaires ont reçu des bonifications significatives de l'ordre de 15 à 30 % de leurs contrats, ce qui leur donne une nouvelle capacité de bien payer leurs conductrices et leurs conducteurs. Notre secteur vit toujours avec de graves problèmes d'attraction et de rétention de la main-d'oeuvre, ce qui menace toujours le service de transport aux élèves que nous offrons tous les jours. Pour nous, il est temps que ça cesse et la seule solution, c'est de verser de bons salaires qui attireront des travailleuses et des travailleurs dans notre secteur?», conclut Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire de l'Énergie-CSN rassemble 15 membres et est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Coeur du Québec-CSN regroupe quelque 19?000 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 130 syndicats sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Communiqué envoyé le 20 mars 2023 à 08:00 et diffusé par :