Logement social, communautaire et abordable - L'administration montréalaise et l'Opposition officielle unissent leurs voix pour demander le maintien du programme AccèsLogis

MONTREAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - Face à la crise du logement qui secoue l'ensemble du Québec et qui touche directement la métropole, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le chef de l'Opposition officielle, Aref Salem, demandent d'une seule voix le maintien du programme AccèsLogis ainsi que sa mise à jour afin d'accélérer la construction de milliers de logements sociaux, communautaires et abordables à Montréal et partout au Québec.

Au cours des cinq dernières années, la Ville de Montréal a mis en place de nombreuses mesures pour soutenir la création de logements sociaux et abordables sur son territoire et répondre plus adéquatement aux besoins de la population. Les besoins surpassent toutefois largement les ressources de la Ville, qui doit pouvoir compter sur le soutien des autres paliers de gouvernement pour financer des projets immobiliers nécessaires.

« Nous reconnaissons la crise du logement depuis le jour 1, et il est plus urgent que jamais de répondre efficacement aux besoins de logements sociaux et abordables de la métropole, dont le manque affecte des milliers de ménages. Notre administration a fait de cet enjeu une priorité, mais nous ne pouvons pas y arriver seuls. Depuis 1996, le Québec a la chance de compter sur un modèle unique de développement grâce à AccèsLogis. Ce programme fait consensus auprès des partenaires de partout au Québec, dont la Ville de Montréal. Nous appelons aujourd'hui le gouvernement du Québec à le maintenir et à l'ajuster aux réalités du développement immobilier actuel. Il est urgent de construire plus de logements sociaux, communautaires et abordables et AccèsLogis demeure le bon véhicule pour le faire », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Au cours des prochaines années, de grands secteurs à Montréal seront développés, dont Namur-Hippodrome, Bridge-Bonaventure, Lachine-Est et les secteurs autour du prolongement de la ligne bleue. Des milliers d'unités de logements sociaux et abordables seront nécessaires dans ces secteurs, notamment afin d'en assurer la mixité. La Ville de Montréal souligne que le programme AccèsLogis sera plus pertinent que jamais dans le contexte. Ainsi, dans une déclaration conjointe qui sera déposée au conseil municipal du 20 mars 2023, l'administration montréalaise et l'Opposition officielle unissent leurs voix pour souligner l'apport d'AccèsLogis dans l'offre en matière de logements ainsi que pour réclamer le maintien et l'amélioration du programme.

« AccèsLogis est le seul programme dédié à la construction de logements sociaux et communautaires. Il est impensable de l'abandonner sans le remplacer par une alternative viable alors que nous vivons une crise du logement et de l'abordabilité dans la métropole. Non seulement il faut le maintenir, mais il faut aussi le réformer et y investir des sommes à la hauteur de la pénurie que nous vivons. Si le gouvernement du Québec brise ce contrat social, il mettra à risque d'itinérance de nombreuses familles montréalaises. L'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal se lève depuis plus d'un an pour la défense d'Accès Logis et nous continuerons de le faire tant que son avenir et sa pérennité ne seront pas assurés », a souligné le chef de l'Opposition officielle, Aref Salem.

La Ville de Montréal souhaite aussi, par cette déclaration conjointe, souligner l'expertise et l'apport des Groupes de ressources techniques et des porteurs communautaires impliqués dans la construction de logements sociaux. Ces partenaires sont essentiels pour faciliter le développement de logements dans la métropole. L'administration montréalaise et l'Opposition officielle recommandent ainsi au gouvernement du Québec de maintenir ces précieux partenariats, qui permettent de répondre concrètement aux besoins qui s'expriment sur le terrain.

