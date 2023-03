/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Remise du prix Égalité Thérèse-Casgrain - Dévoilement des lauréates et lauréats/





QUÉBEC, le 17 mars 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, convie les représentantes et représentants des médias à assister à la remise du prix Égalité Thérèse-Casgrain.

Rappelons que ce prix vise à inciter les filles et les femmes à poursuivre leurs ambitions personnelles, professionnelles, sociales ou politiques, et à encourager les garçons et les hommes à être des alliés dans une quête commune de l'égalité de fait. Il permet également de reconnaître collectivement l'apport significatif et historique des groupes de femmes à la progression de l'égalité au Québec.

DATE : Lundi 20 mars HEURE : 17 h LIEU : Salle du Conseil législatif (SCL)

Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

