Saveurs dans le vapotage : le ministre Christian Dubé doit choisir le modèle de l'Ontario





LAVAL, QC, le 20 mars 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, doit tenir compte dans la préparation de son projet de règlement du cri du coeur de centaines de milliers d'ex-fumeurs adultes québécois qui pourraient subir les conséquences d'un bannissement des saveurs dans le vapotage. C'est le message lancé par l'Association des représentants de l'industrie du vapotage (ARIV), dont le directeur fondateur Daniel Marien sera présent en appui à la manifestation organisée ce matin par des vapoteurs et des propriétaires de boutiques spécialisées.

Le choix du ministre Dubé : le marché noir de la Nouvelle-Écosse ou l'équilibre responsable de l'Ontario

Soyons clairs : l'ARIV partage entièrement la préoccupation de l'ensemble de la population concernant le vapotage chez les jeunes. L'ARIV invite le ministre Dubé à bien étudier l'expérience vécue en Nouvelle-Écosse et en Ontario avant d'aller de l'avant avec une interdiction des saveurs.

En Nouvelle-Écosse, l'interdiction des saveurs a engendré une augmentation incontrôlable du marché noir et du taux de tabagisme en moins d'un an. En Ontario, le cadre réglementaire restreint l'accès aux produits avec saveurs pour les personnes d'âge mineur :

La vente des saveurs est interdite dans les dépanneurs, à l'exception de la menthe, du menthol et du tabac, mais le reste des saveurs peuvent être vendues dans les boutiques spécialisées accessibles aux personnes majeures seulement ;

Contrairement aux dépanneurs, les boutiques spécialisées de vapotage en Ontario sont autorisées à vendre des produits de vapotage aromatisés, à condition qu'elles respectent des conditions strictes ;

sont autorisées à vendre des produits de vapotage aromatisés, à condition qu'elles respectent des conditions strictes ; Le cadre règlementaire des produits de vapotage permet de réduire la consommation chez les jeunes tout en offrant des alternatives moins nocives pour les ex-fumeurs adultes.

« Le gouvernement s'apprêtre à transformer un produit légal en un produit illégal. La prohibition, comme on l'a vu avec l'alcool et le cannabis, n'a jamais fonctionné! Le ministre de la Santé doit choisir entre deux modèles : le marché noir de la Nouvelle-Écosse ou l'équilibre responsable de l'Ontario. En Nouvelle-Écosse, l'abolition des saveurs a eu des conséquences catastrophiques : une augmentation de la contrebande avec des produits de vapotage non réglementés, moins sécuritaires et plus toxiques. La province a aussi connu une hausse majeure des ventes de cigarettes. En Ontario, le gouvernement a adopté un équilibre responsable : la vente des saveurs est permise uniquement dans les boutiques spécialisées accessibles aux personnes majeures seulement. Monsieur Dubé, bien que le modèle de l'Ontario ait des répercussions sur notre industrie, cette solution pragmatique permettrait de protéger nos jeunes, tout en conservant les saveurs pour les ex-fumeurs adultes qui veulent cesser de fumer. Monsieur le ministre, refaites vos devoirs ! », a déclaré monsieur Daniel Marien, directeur fondateur de l'ARIV.

