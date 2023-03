Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, annonce l'achat d'actions de TELUS additionnelles





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 13 mars, Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, a acheté 150 400 actions ordinaires additionnelles et détient désormais un total de 556 904 actions ordinaires de TELUS.



M. Entwistle n'en est pas à son premier investissement important dans les actions de TELUS. Ses intérêts coïncident par ailleurs avec ceux des quelque 1,2 million d'actionnaires de TELUS, dont de nombreux Canadiens qui comptent sur leurs placements dans l'entreprise pour toucher des revenus à la retraite. Qui plus est, il témoigne ainsi de sa grande confiance à l'égard de la stratégie de l'entreprise, dont le profil de croissance est le meilleur du monde dans le secteur. Ces perspectives favorables s'appuient sur une progression soutenue dans le domaine des télécommunications ainsi que sur la contribution de TELUS International, TELUS Santé et TELUS Agriculture & Biens de consommation.

M. Entwistle a reçu son salaire en actions pendant six années consécutives, de 2009 à 2015, ce qui illustre parfaitement son optimisme quant à la santé financière et opérationnelle de l'organisation, à la stratégie cohérente et durable qu'elle met en oeuvre et au savoir-faire de l'équipe.

Lorsque TELUS a publié ses résultats financiers nettement positifs du quatrième trimestre en février, M. Entwistle a souligné que les objectifs de croissance des produits d'exploitation et du BAIIA de l'entreprise, fixés à 14 et à 11 pour cent respectivement, et l'ambitieux objectif de croissance du flux de trésorerie disponible, soit près de 60 pour cent pour atteindre environ 2 milliards en 2023, favoriseront la création de valeur et renforceront le bilan de l'entreprise tout en assurant la progression soutenue du programme pluriannuel de croissance du dividende, une initiative phare qui en est à sa treizième année et qui a été prolongée l'an dernier jusqu'à la fin de 2025. Depuis 2004, TELUS a généré 18 milliards en dividendes, soit 16 $ par action dans l'ensemble.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures.

Présente dans 30 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, et du commerce électronique et de la technologie financière.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 68 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.



Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,5 milliard de dollars et 2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.



Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

