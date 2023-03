Journée internationale de la Francophonie - Les municipalités du Québec engagées à promouvoir et à valoriser le français





MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - En cette Journée internationale de la Francophonie, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) tient à saluer l'implication de ses membres en faveur de la promotion et de la valorisation de la langue française au sein de leurs communautés.

« La Journée internationale de la Francophonie est une occasion de célébrer cette magnifique langue qui nous unit et nous rassemble. Les gouvernements municipaux peuvent contribuer concrètement, par diverses initiatives, à faire rayonner la langue française dans nos milieux, notamment auprès des jeunes, des personnes immigrantes et des commerces. L'UMQ est fière de jouer un rôle actif en ce sens, entre autres grâce à son initiative Fous du français », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Lancé en 2021 grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, le programme Fous du français permet à l'Union d'accompagner ses membres dans le déploiement de projets locaux de promotion et de valorisation de la langue française, dans toutes les régions. Rappelons qu'un troisième appel de projets est en cours jusqu'au 31 mai 2023, à 16 h. Les détails et le formulaire de demande d'aide financière sont disponibles en ligne sur le site Internet de l'UMQ.

