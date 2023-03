De grands restaurateurs et des célébrités de la génération Y souhaitant éviter l'alcool, à New York et Los Angeles, ont pris bonne note : le thé vert japonais est une boisson non alcoolisée pouvant être consommée pendant les repas





Le Centre de promotion des produits alimentaires japonais à l'étranger (JFOODO) a mené plusieurs campagnes de promotion pour populariser le thé vert japonais en tant que boisson réfléchie à l'international sous le concept "Find your TRUE with Japanese GREEN TEA". Cette campagne est conçue pour promouvoir la valeur nouvelle du thé vert japonais en tant que boisson non alcoolisée pouvant être consommée pendant les repas, en réponse aux récentes tendances en matière de santé de la génération Y aux États-Unis et en Europe.

Des exploitants de célèbres restaurants japonais raffinés à New York et Los Angeles ont des attentes élevées envers le potentiel du thé vert japonais, en tant que boisson pouvant être consommée pendant les repas, pour remplacer l'alcool

En janvier 2023, nous avons organisé un événement en collaboration avec le KinKan, le restaurant japonais chic de la cheffe Nan Yimcharoen, un haut lieu célèbre à Los Angeles, et, en février 2023, avec le BBF à New York, où le chef Chikara Sono, avec une étoile au Michelin, met en valeur ses compétences. Afin de créer davantage d'enthousiasme pour mettre le thé vert japonais dans les menus des restaurants, nous avons invité des restaurateurs célèbres dans chaque ville pour présenter la valeur ajoutée dans l'expérience culinaire et les bénéfices de mettre le thé vert japonais dans les menus des restaurant, comme associer le thé vert japonais avec des plats et introduire le thé vert japonais en tant que boisson pouvant être consommée pendant les repas en remplacement de l'alcool. La cheffe Nan Yimcharoen, le chef Chikara Sono et les autres participants ont encensé cette boisson avec des commentaires comme « J'ai ressenti le fort potentiel du thé vert japonais en tant que boisson alimentaire pour remplacer l'alcool, permettant notamment d'améliorer l'accueil des clients. » Les événements ont rehaussé les attentes et l'intérêt dans les nouvelles façons d'incorporer le thé vert japonais, qui s'accorde bien avec une grande variété de plats.

Pour de plus amples informations au sujet des événements et des recettes avec du thé vert japonais présentées pendant l'événement, visitez :

https://greentea-jfoodo.jetro.go.jp/program/index.html

Des célébrités populaires de la génération Y présentent de nouvelles manières de savourer le thé vert japonais dans le cadre de vie quotidien

Le site Internet, qui offre tout un éventail de contenus liés au thé vert japonais, notamment des connaissances de base sur le thé vert japonais et une présentation de ses producteurs, présente actuellement une vidéo promotionnelle sur le thé vert japonais intitulée "Enjoy Japanese Green Tea and Be TRUE to Yourself" mettant en vedette des célébrités populaires : André Mack, un sommelier vin apprécié de la génération Y, l'actrice Clara McGregor et Zach Mangan, un spécialiste du thé vert japonais.

Site de promotion du thé vert japonais : https://greentea-jfoodo.jetro.go.jp/

Compte Instagram officiel : https://www.instagram.com/justteayourself/

Promotion via un site Amazon spécial et collaboration avec le populaire magazine Bon Appétit, et autres informations

Sur le site spécial du JFOODO sur Amazon aux États-Unis, qui a été lancé en 2017, une vidéo promotionnelle intitulée "Enjoy Japanese Green Tea and Be TRUE to Yourself" a été lancée pour promouvoir une nouvelle manière de préparer le thé vert japonais. La vidéo a renforcé la volonté d'acheter du thé vert japonais, conduisant à une augmentation des ventes de thé vert japonais par un grand nombre de personnes dans un délai très court.

Nous avons par ailleurs collaboré avec le populaire magazine consacré à la gastronomie Bon Appétit et le guide Michelin français des restaurants. En tant que nouvelle boisson réfléchie pour les employés de bureau de la génération Y, nous avons fait la promotion des bénéfices uniques du "Calm & Focus" (calme et concentré) apportés par le thé vert japonais à travers le message "TRUE", un concept de communication.

JFOODO et Bon Appétit :

https://www.bonappetit.com/sponsored/story/new-year-new-brew

JFOODO et le guide MICHELIN :

https://guide.michelin.com/fr/fr/article/features/la-diversite-des-thes-verts-japonais-expliquee-par-le-chef-sylvain-sendra

https://guide.michelin.com/fr/fr/article/features/accords-mets-thes-verts-japonais-la-partition-aromatique-de-boris-campanella-et-xavier-thuizat-restaurant-l-ecrin-le-crillon-paris

https://guide.michelin.com/fr/fr/article/features/alexandre-mazzia-et-les-thes-verts-japonais-une-quete-vegetale-et-herbacee-am-marseille-france



JFOODO

Le Centre de promotion des produits alimentaires japonais à l'étranger (JFOODO) est une organisation créée par l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) le 1er avril 2017 pour promouvoir les produits de l'agriculture, de l'exploitation forestière et de la pêche japonaises, ainsi que des produits alimentaires de tout le Japon, auprès des consommateurs à des fins de stratégie de marque. Afin d'accroître encore les exportations de produits de l'agriculture, de l'exploitation forestière et de la pêche japonaises, ainsi que de produits alimentaires, il est nécessaire de créer davantage de demande à l'étranger.

Le JFOODO continue de contribuer à l'expansion des produits de l'agriculture, de l'exploitation forestière et de la pêche japonaises, mais aussi des exportations, en stimulant la demande par le biais de promotions plus fortes pour les consommateurs étrangers. Pour plus d'informations sur les autres activités détaillées du JFOODO, veuillez visiter :

https://www.jetro.go.jp/en/jfoodo/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 mars 2023 à 05:05 et diffusé par :