Le Conseil d'administration d'Italian Exhibition Group a approuvé les états financiers provisoires et les états financiers consolidés au 31 décembre 2022





Augmentation du chiffre d'affaires de 87,6 millions d'euros

RIMINI, Italie, 20 mars 2023 /PRNewswire/ -- Italian Exhibition Group (IEG), le groupe spécialisé dans les salons et les congrès basé en Italie, qui détient des bureaux et organise des événements à l'échelle mondiale, comme à Dubaï, en Chine, au Brésil, en Allemagne, à Singapour et aux États-Unis, clôture 2022 avec un état financier important. Le groupe, coté à l'Euronext Milan, enregistre un chiffre d'affaires de 161,9 millions d'euros, en hausse de 87,6 millions d'euros. Selon le CEO d'IEG, Corrado Peraboni, il s'agit là « d'une meilleure performance en termes de chiffre d'affaires par rapport à 2019, grâce à une croissance organique solide dans tous les secteurs d'activité. »

Principaux résultats de l'exercice 2022

Outre un chiffre d'affaires de 161,9 millions d'euros, en hausse de 59,4 millions d'euros (+58,0 %) par rapport au 31 décembre 2021, l'EBITDA ajusté s'élève à 18,1 millions d'euros, soit une amélioration de 23,8 millions d'euros. La marge d'EBITDA est atteint de nouveau un résultat à deux chiffres pour s'établir à 11,2, ce qui est au-dessus des prévisions.

En excluant les contributions liées à la COVID-19 et les revenus et charges non récurrents, l'EBIT ajusté pour l'exercice 2022 s'élève à 2,3 millions d'euros, soit une amélioration de 24,2 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2022 s'élève à 55,8 millions d'euros au-dessus du niveau d'avant la COVID-19.

Le rapport complet est disponible dans la section sur les relations avec les investisseurs du site Web Iegexpo.

À PROPOS DE L'ITALIAN EXHIBITION GROUP

Italian Exhibition Group S.p.A., une société par actions cotée à l'Euronext Milan, un marché réglementé organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A., et avec des bureaux à Rimini et Vicenza, a acquis une position de leader dans l'organisation de salons et de conférences, avec des établissements à Rimini et à Vicence. Le développement d'activités à l'étranger - également par le biais de coentreprises avec des organisateurs mondiaux ou locaux, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, en Chine, au Mexique, au Brésil et en Inde, par exemple - permet à l'entreprise de se positionner parmi les principaux opérateurs européens du secteur.

CONTACTS : Contacts presse pour l'Italian Exhibition Group, Responsable du service presse : Marco Forcellini, [email protected]

Coordinatrice du service presse international : Silvia Giorgi, [email protected] , Tél. +39-0541-744814

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2034865/CEO_Italian_Exhibition_Group.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg

