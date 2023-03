Motorola Solutions dévoile la nouvelle suite de sécurité Avigilon et lance Avigilon Alta Cloud et Avigilon Unity





Motorola Solutions (NYSE : MSI) a annoncé aujourd'hui le lancement de la nouvelle suite de sécurité physique Avigilon, qui offre une vidéo surveillance et un contrôle d'accès sécurisés, évolutifs et flexibles à des établissements de toutes tailles dans le monde entier. La suite de sécurité Avigilon comprend les solutions Avigilon Alta et Avigilon Unity, toutes deux basées sur des analyses avancées et conçues pour offrir une expérience utilisateur conviviale.

Avigilon est la pierre angulaire de la solution de vidéo surveillance et de contrôle d'accès de Motorola Solutions, qui s'est développée grâce à des acquisitions stratégiques réalisées au cours des cinq dernières années pour atteindre un chiffre d'affaires annuel de plus de 1,5 milliard de dollars (2022). Le lancement de la nouvelle suite de sécurité Avigilon est le fruit de l'intégration des technologies issues de trois acquisitions, Avigilon (2018), Openpath (2021) et Ava Security (2022), pour créer l'une des plateformes de sécurité physique les plus complètes du marché aujourd'hui, le tout sous une marque Avigilon actualisée.

«?Individuellement, Avigilon, Ava Security et Openpath excellent dans leur domaine. Mais ensemble, ils sont exponentiellement plus puissants?», a déclaré le directeur général adjoint chargé de la vidéo surveillance et du contrôle de l'accès chez Motorola Solutions, John Kedzierski. «?La nouvelle suite de sécurité Avigilon met la sécurité physique de niveau professionnel à la portée des entreprises de toute taille, avec des couches de sécurité modulaires qui peuvent être adaptées pour les protéger contre le nombre sans cesse grandissant et la nature complexe des menaces dans le monde entier. Elle comble un vide critique sur le marché actuel, en réunissant les capacités nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, des biens et des actifs?», ajoute-t-il.

Les caméras vidéo de Motorola Solutions permettent aux clients de se conformer à la loi sur l'autorisation de la défense nationale (NDAA Act) et son article 889, et soulignent l'engagement continu de Motorola Solutions à faire avancer les technologies qui protègent les réseaux et les chaînes d'approvisionnement du pays contre les dispositifs qui mettent en péril la sécurité nationale.

Avigilon Alta est une suite de sécurité entièrement basée dans le cloud qui regroupe la gamme de produits vidéo d'Ava Security et les solutions de contrôle d'accès d'Openpath. Elle ne nécessite aucune infrastructure autre que des caméras, des contrôleurs et des lecteurs de contrôle d'accès utilisant l'infrastructure cloud gérée par Motorola Solutions. Avigilon Unity, quant à elle, est une suite de sécurité sur site qui présente toutes les caractéristiques du catalogue original d'Avigilon, notamment Avigilon Control Center, Avigilon Cloud Services et Access Control Manager. Elle est conçue pour les entreprises souhaitant gérer leurs propres systèmes.

Avigilon Alta et Avigilon Unity offrent tous deux les fonctionnalités suivantes :

Conception évolutive et flexible pour aujourd'hui et pour l'avenir: la suite de sécurité Avigilon peut être adaptée au rythme de croissance des entreprises, ce qui leur permet d'inclure plusieurs sites, caméras et emplacements qui peuvent être gérés depuis n'importe où via un navigateur ou un appareil mobile.

Technologie de sécurité de bout en bout pour une conscience totale de la situation : la suite de sécurité Avigilon centralise la vidéo surveillance, le contrôle d'accès, l'analyse et la gestion des décisions dans une plateforme conviviale.

Intelligence artificielle (IA) avancée assurant des alertes de sécurité proactives en temps réel : la suite de sécurité Avigilon vous propose de rendre obsolète le visionnage de vidéos en direct grâce à des analyses basées sur l'IA. Des alertes automatiques sont envoyées aux agents de sécurité qui peuvent accéder à la plateforme en toute sécurité, de n'importe où et sur n'importe quel appareil, afin d'obtenir une visibilité et un aperçu immédiats d'une menace.

Avigilon Alta et Avigilon Unity seront présentés au salon ISC West, du 29 au 31 mars à Las Vegas, au stand n° 14059.

À propos de Motorola Solutions

Motorola Solutions est un leader mondial de la sécurité publique et de la sécurité des entreprises. Nos solutions en matière de communications radio mobiles terrestres, de vidéo surveillance, de contrôle d'accès et de centre de commandement, renforcées par des services gérés et d'assistance, créent un écosystème technologique intégré qui renforce la sécurité des communautés et permet aux entreprises de rester productives et sûres. Chez Motorola Solutions, nous ouvrons une nouvelle ère dans le domaine de la sécurité publique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.motorolasolutions.com.

