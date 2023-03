Québec solidaire propose une « Passe-Culture » pour les jeunes





MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - La responsable de Québec solidaire en matière de Culture, Ruba Ghazal, propose la création d'une « Passe-Culture » d'une valeur de 200$ par année qui serait offerte à tous les jeunes de 13 à 18 ans afin de faciliter leur accès à la culture québécoise.

« La meilleure façon de valoriser notre culture, c'est de s'assurer que les jeunes y prennent goût dès leur plus jeune âge. Il faut leur offrir des incitatifs pour consommer davantage les biens culturels québécois en dehors de l'école, et ce, peu importe les moyens financiers de leurs parents. Au début du secondaire, c'est l'âge auquel on commence à développer nos goûts personnels et notre curiosité pour le monde extérieur, c'est le meilleur moment pour leur faire cadeau d'une Passe-Culture qui va les inciter à se tourner vers nos artistes québécois », déclare Ruba Ghazal.

Inspirée par des initiatives similaires mises en place dans plusieurs pays européens tels que la France, l'Espagne et l'Allemagne, la députée solidaire propose la mise en place d'un programme de passes culturelles qui seraient offertes aux jeunes Québécoises et Québécois de 13 à 18 ans. D'une valeur de 200$ par année, la Passe-Culture pourrait être utilisée pour défrayer l'accès à différents biens et services culturels québécois.

« Ce qu'on propose, c'est un investissement historique pour stimuler l'accès à la culture chez les jeunes. À l'heure où les plateformes comme Netflix nous inondent de contenus qui sont bien souvent étrangers, il faut agir tant sur l'offre que sur la demande. Ça veut dire mettre au pas les géants du web pour les forcer à inclure plus de contenus québécois sur leurs plateformes, mais ça veut aussi dire de donner des incitatifs financiers à nos jeunes pour qu'ils se tournent vers la culture québécoise et y restent connectés de façon durable », ajoute Mme Ghazal.

Que serait-il possible d'acheter avec la Passe-Culture?

Spectacles de musique ;

Pratique artistique (cours) ;

Spectacles d'arts vivants (théâtre, cirque, danse, etc.) ;

Abonnements à des plateformes numériques québécoises, par exemple Tou.tv Extra, Qub ou Bandcamp ;

Billets de musées et/ou de cinéma pour les films québécois ;

Livres et bandes dessinées en librairie.

