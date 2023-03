La plateforme télématique Wialon connecte 3,5 millions de véhicules dans le monde





Wialon , la plateforme télématique mondiale et d'IoT créée par le développeur de logiciels européen Gurtam, a atteint un record de 3,5 millions d'unités connectées, dans plus de 150 pays. Wialon est la plus grande plateforme de gestion de flotte au monde en nombre de véhicules connectés et d'autres actifs.

VILNIUS, Lituanie, 20 mars 2023 /PRNewswire/ -- Travaillant dans le monde entier grâce à un réseau de plus de 2 400 partenaires, dont des fournisseurs de services télématiques et des développeurs de solutions, Wialon relie et suit les véhicules et les actifs allant des flottes de véhicules de fret et de tourisme, les machines spéciales, ainsi que les unités fixes, y compris les génératrices et les unités de stockage de carburant.

Le 3 500 000e véhicule connecté via la plateforme de Wialon fait partie d'une flotte d'ambulances en Afrique de l'Ouest, où Geoloc Conseil, partenaire de Wialon, assure la répartition efficace des ambulances et la gestion du carburant. La société opère principalement en France et en Afrique de l'Ouest, au service des entreprises de transport, de construction, de courrier express et de services.

"Nous travaillons avec Wialon depuis 2016; une simple recherche sur Internet nous a permis de trouver la solution pour le suivi du carburant et la surveillance des heures-machine. Sept ans plus tard, nous sommes fiers d'avoir enregistré le 3 500 000e véhicule sur la plateforme. Des solutions technologiques innovantes, fiables et conviviales sur la plateforme Wialon jouent un rôle clé pour permettre et accélérer la croissance des entreprises en Afrique", a déclaré François Traoré, directeur général de Geoloc Conseils.

La plateforme Wialon et ses solutions logicielles de gestion de flotte, plus de 2 400 partenaires de Wialon ? fournisseurs de services télématiques et développeurs de solutions ? ont déployé des applications dans un large éventail de marchés et de secteurs : transport et mobilité, logistique, services de livraison, la construction, l'agroalimentaire, la gestion de l'eau et des déchets, les services publics, le ferroviaire, les mines et le traitement, et la sécurité. La société mène ses activités en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique, en Australie et en Asie centrale.

"Les applications télématiques et IoT sont maintenant omniprésentes pour la gestion de flotte, et nous sommes très fiers de la contribution de Wialon à la croissance de l'écosystème des partenaires mondiaux, des développeurs et des clients. Connecter 3,5 millions d'unités est une étape importante pour nous. Ce fait passer Wialon au rang de la plus grande plateforme télématique mondiale et d'IoT par le nombre de véhicules connectés et d'autres actifs dans le monde", a dit Aliaksandr Kuushynau, chef de Wialon à Gurtam.

