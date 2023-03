Eurotech annonce une nouvelle gamme d'IA sécurisées conformes à la norme pour la cybersécurité IEC 62443





Eurotech propose le plus grand portefeuille de solutions d'intelligence artificielle de pointe certifiées en cybersécurité pour les marchés de l'industrie, de l'énergie et des véhicules routiers

AMARO, Italie, 20 mars 2023 /PRNewswire/ -- Eurotech, une multinationale spécialisée dans les solutions Edge Computers and Internet of Things (IoT), annonce aujourd'hui ses nouveaux serveurs Edge dotés de capacités d'intelligence artificielle évolutives et certifiées en cybersécurité.

Les cybermenaces sont devenues endémiques et exposent gravement les États et les entreprises de toutes tailles au risque de perte de données, d'interruption des services et d'incidence monétaire directe ou indirecte. Des enquêtes récentes ont révélé que la plupart des entreprises font face à des cyberattaques répétées, que les atteintes proviennent souvent d'un partenaire commercial compromis et que les coûts connexes sont refilés aux clients.

« C'est pourquoi, après nous être imposés comme des pionniers dans les solutions de pointe sécurisées en lançant ReliaGATE 10-14 , première passerelle IoT Edge certifiée CEI 62443-4-2 , nous sommes fiers de présenter le plus grand portefeuille de solutions d'IA de pointe certifiées en cybersécurité pour l'industrie, marchés de l'énergie et des véhicules routiers" déclare Marco Carrer, CTO Eurotech.

ReliaCOR 30-11

IPC edge compacte sans ventilateur, certifié AWS

10e génération (bientôt 12e génération) Intel Core à faible consommation

Double stockage amovible jusqu'à 1,92 To, 2 x 1 Go

Critères de sélection : lorsqu'une grande fiabilité est requise dans un format compact

ReliaCOR 44-11

Intelligence artificielle compacte pour la vision et l'inférence

Qualifié pour AWS IoT Greengrass et AWS IoT Core

10E génération (bientôt 12e génération) Intel Core haute performance

GPU NVIDIA A2

Double stockage amovible jusqu'à 3,84 To, 4x 10GbE

Critères de sélection : pour les applications de vision industrielle stationnaires ou mobiles nécessitant un faible encombrement. Version automobile disponible

ReliaCOR 40-12

Serveur edge compact durci sans ventilateur

Prêt pour la certification AWS et Azure

Intel Core de 12e génération basse puissance

Stockage SSD jusqu'à 3 To, 2 emplacements d'extension mini PCIe

Prêt pour la connectivité IoT : WiFi/GNSS/BT, cellulaire 4G/5G

Critères de sélection : lorsque la consolidation de la charge de travail est nécessaire à la périphérie dans un environnement industriel et sous forme compacte

ReliaCOR 54-12

Serveur edge AI durci

12E génération Intel Core haute performance

Jusqu'à 3 To de stockage SSD, 2 emplacements Mini PCIe + 3 emplacements d'extension PCIe

Jusqu'à 2x NVIDIA dernière génération GPU

Prêt pour la connectivité IoT : WiFi/GNSS/BT, cellulaire 4G/5G

Critères de sélection : lorsque la consolidation de la charge de travail répond à l'intelligence artificielle et à la vision de la machine à la périphérie dans des conditions environnementales industrielles, et exige une évolutivité pour tenir compte de l'évolution des cas d'utilisation

Sur tous les produits ReliaCOR d'Eurotech, les accès non autorisés et les manipulations de données sont empêchés par une architecture sécurisée à plusieurs niveaux. L'intégrité du système et l'authenticité du code et des données sont protégées par un TPM 2.0, un moniteur anti-sabotage innovant et toujours actif, et par le démarrage sécurisé.

La connectivité Edge aux actifs est protégée et grandement simplifiée par le système d'exploitation Linux sécurisé Eurotech, le middleware Everyware Software Framework (ESF) et la plateforme de gestion des périphériques distants Everyware Cloud (EC) .

L'application ESF permet de configurer et de connecter des actifs au nuage en quelques heures, car elle offre une programmation de flux de données visuelles à faible code/sans code Web et un soutien natif pour AWS IoT Core et Azure IoT Hub / IoT Central. EC simplifie les déploiements à grande échelle et la gestion à distance des jumeaux numériques grâce à son nouveau protocole Zero-Trust Provisioning.

Nos solutions certifiées edge-to-cloud ont été validées sur le terrain et déployées à grande échelle par les principaux acteurs industriels, y compris une collaboration avec ABB, où l'IoT Edge Gateway a été déployé pour les clients optimisant leur parcours de transformation numérique.

« La cybersécurité est une priorité absolue pour ABB », déclare Luca Cavalli, responsable de l'écosystème d'électrification d'ABB. « L'adoption de normes de cybersécurité comme la norme CEI 62443 est un facteur clé pour créer des solutions sécurisées de bordure et de nuage. Elle est également essentielle au développement d'un écosystème partenaire solide et permet d'accélérer l'adoption du numérique. La solution de pointe convergente Eurotech répond manifestement à nos attentes les plus élevées en termes d'évolutivité, de facilité de déploiement et de cybersécurité au niveau du système. »

Le nouveau portefeuille ReliaCOR, complété par Eurotech IoT Edge Framework and Management Platform, apporte un souffle nouveau au monde de la transformation numérique, fournissant des solutions de cybersécurité certifiées de pointe pour les déploiements d'intelligence artificielle à grande échelle.

À propos d'Eurotech

Eurotech (ETH:IM) est une société multinationale qui conçoit, développe et fournit des ordinateurs Edge et des solutions pour l'Internet des objets (IoT) avec des services, des logiciels et du matériel pour les intégrateurs de systèmes et les entreprises. En adoptant les solutions Eurotech, les clients ont accès aux composants IoT et aux plateformes logicielles, aux passerelles Edge pour permettre la surveillance des actifs et aux ordinateurs Edge haute performance (HPEC) créés également pour les applications d'intelligence artificielle (IA). Pour offrir des solutions de plus en plus complètes, Eurotech s'est associé à des entreprises leaders dans leur domaine d'action, dans le but de créer des solutions "best in class" pour l'Internet des objets industriel. En savoir plus

