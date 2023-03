TYAN présentera ses plateformes cloud pour les centres de données au CloudFest 2023





RUST, Allemagne, 20 mars 2023 /PRNewswire/ -- TYAN®, un fabricant de conception de plateformes de serveurs de premier plan dans le secteur et une filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, présentera ses dernières plateformes de serveurs cloud alimentées par les processeurs AMD EPYCtm Série 9004 et les processeurs Intel® Xeon® Scalable de 4? génération pour les centres de données de nouvelle génération au CloudFest 2023, au stand #H12 de l'Europa-Park du 21 au 23 mars.

« Avec les progrès exponentiels de technologies comme l'IA et l'apprentissage automatique, les centres de données ont besoin de matériel et d'infrastructures robustes pour gérer des calculs complexes tout en exécutant des charges de travail d'IA et en traitant les mégadonnées, a déclaré Danny Hsu, vice-président de la division Infrastructure serveur de MiTAC Computing Technology Corporation. Les plateformes de serveur cloud de TYAN, avec leurs performances de stockage et leurs capacités informatiques, peuvent soutenir la demande toujours croissante de puissance de calcul et de traitement des données. »

Stockage efficace et haute densité avec des serveurs E/S avant pour alimenter le cloud

Les plateformes cloud de TYAN sont conçues pour les applications cloud et bénéficient des innovations de DDR5, PCIe® 5.0 et Compute Express Link 1.1, qui permettent un transfert des données plus rapide.

Le Transport CX GC68A-B8056 est une plateforme de serveur à coûts optimisés dotée d'un seul processeur AMD EPYC Série 9004, 24 emplacements DIMM DDR5, une paire d'emplacements d'extension PCIe 5.0 x16, un emplacement mezzanine LAN OCP 3.0 et deux ports Ethernet embarqués 10GbE dans une configuration 1U. Le GC68A-B8056 accueille douze baies de disques sans outil de 2,5" prenant en charge les périphériques NVMe U.2 pour les applications qui nécessitent des coeurs de calcul exceptionnels ainsi que des E/S de stockage hautes performances.

Le Transport CX TD76-B8058 est une plateforme de serveur multinoeuds 2U conçue pour le déploiement de centres de données à haute densité, les serveurs Web frontaux et diverses applications évolutives. La plateforme dispose de quatre noeuds de service frontaux, chaque noeud prend en charge un processeur AMD EPYC Série 9004, 16 emplacements DIMM DDR5, quatre baies de disques E1.S remplaçables à chaud, deux emplacements NVMe M.2, une extension PCIe 5.0 x16 standard et un emplacement mezzanine LAN OCP 3.0.

Conçu pour répondre aux besoins de stockage des centres de données modernes, le Thunder SX TS70-B7136 est un serveur de stockage défini par logiciel 2U qui prend en charge deux processeurs Intel Xeon Scalable de 4e génération, 16 emplacements DIMM DDR5, cinq emplacements PCIe 5.0, un emplacement mezzanine LAN OCP v3.0 et deux ports NVMe M.2. Le TS70-B7136 est conçu pour offrir un stockage de grande capacité avec douze baies pour disques SATA de 3,5 pouces échangeables à chaud et ne nécessitant aucun outil qui prennent en charge jusqu'à quatre périphériques NVMe U.2, et de deux baies arrière pour disques SATA de 2,5 pouces échangeables à chaud et ne nécessitant aucun outil, pour le déploiement de disques de démarrage.

Pour en savoir plus sur les plateformes cloud de TYAN, rendez-vous sur : https://www.tyan.com/EN/solution/cloud .

