PureSoftware présente le module d'écoute réseau 5G au Mobile World Congress 2023





SINGAPOUR et NEW DELHI, 20 mars 2023 /PRNewswire/ -- PureSoftware, une société mondiale de produits logiciels et de services numériques, a présenté une démonstration en direct de son nouveau produit logiciel 5G, le Network Listening Module (NLM) au MWC Barcelona 2023. Le nouveau produit logiciel est conçu pour faciliter le déploiement de petites cellules 5G pour les applications intérieures et la synchronisation des éléments de réseau. La solution peut être adaptée pour répondre aux besoins des ODM et des acteurs des télécommunications.

Le Network Listening Module (NLM) est une solution idéale pour les réseaux auto-organisés (SON), traitant les coupures de courant GPS, fournissant une référence de temps et de fréquence et réduisant le coût opérationnel du déploiement d'antennes GPS. En unifiant NLM avec SON, les petites cellules 5G peuvent s'auto-ajuster et configurer leurs paramètres en fonction de leur environnement, évitant ainsi tout conflit éventuel avec d'autres stations de base.

Anil Baid, fondateur et directeur de la stratégie chez PureSoftware, déclare, « La solution logicielle NLM aidera nos clients à déployer facilement des petites cellules 5G dans des chaînes d'assemblage de haute précision, une surveillance automatisée et des opérations de maintenance et d'ingénierie centralisées. La solution prendra également en charge l'emballage de produits assisté par la vision, les robots de service, le divertissement immersif et bien d'autres. » Il ajoute, « Arttha5G transforme l'industrie 5G en fournissant des solutions 5G conformes à l'O-RAN, permettant aux organisations d'effectuer une transition plus fluide vers les réseaux sans fil modernes. »

Construit sur le silicium NXP Layerscape® Access LA9310 leader du marché et économique, le logiciel NLM de PureSoftware offre un délai de mise sur le marché plus rapide et des coûts de développement réduits pour un déploiement accéléré.

« Nous comprenons le besoin de réseaux fiables et efficaces. La solution NLM est conçue pour prendre en charge les réseaux de plusieurs secteurs, éliminant ainsi les coûteux besoins de déploiement GPS. Chez PureSoftware, nous nous engageons à fournir à nos clients les dernières solutions 5G conformes à l'O-RAN qui dépassent les besoins du réseau de nouvelle génération de nos clients », a ajouté Noy Kucuk, vice-président principal de PureSoftware.

PureSoftware se consacre à offrir des solutions logicielles 5G, conformes aux normes O-RAN, aux fabricants de conception originale (ODM, de l'anglais Original Design Manufacturer) renommés, aux fabricants d'équipement d'origine (FEO ou OEM, de l'anglais Original Equipment Manufacturer) et aux acteurs des télécommunications du monde entier. La suite de solutions logicielles Arttha5G pour les unités radio basées sur FR1 et FR2, petites cellules et NLM intégrées, profite aux clients et aux opérateurs avec un faible coût de possession, une efficacité énergétique et des possibilités de mise sur le marché rapides.

PureSoftware est une société mondiale de produits logiciels et de services numériques qui a conduit la transformation des plus grandes organisations mondiales dans plusieurs secteurs verticaux, tels que les services bancaires et financiers, les télécommunications, la santé, les jeux et le divertissement. Arttha, de PureSoftware, est une plateforme de technologie financière mondialement reconnue. Elle aide les entreprises à adopter des solutions numériques dans les domaines des services bancaires aux consommateurs et aux PME, des services bancaires par agence/sans agence, des prêts numériques, des paiements, de la BNPL et de la gestion des commerçants. Arttha5G est une plateforme 5G conforme à l'ORAN qui permet aux entreprises de déployer des solutions frontales RF numériques pour une connectivité améliorée.

