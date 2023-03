Guardforce Security adopte la solution "Push-to-Talk" de Hytera pour améliorer son efficacité opérationnelle





Hytera Communications (SZSE : 002583), un leader mondial de la fourniture de technologies et de solutions de communications professionnelles, a fourni à Guardforce Security Thailand ses toutes dernières radios "Push-to-Talk" sur réseau mobile (PoC) et la suite logicielle Hytera HyTalk pour faciliter les communications instantanées du groupe à l'échelle nationale et améliorer la collaboration en équipe chez le personnel de Guardforce.

Guardforce Thailand est une importante société de sécurité qui fournit des solutions de sécurité basées sur la technologie à un large éventail de clients à travers la Thaïlande, notamment des banques, des organisations gouvernementales, des détaillants, des centres commerciaux, des hôtels, des aéroports et des entreprises. La société emploie à ce jour environ 5 000 personnels de sécurité à travers le pays dans ses trois divisions.

Le fournisseur de sécurité avait l'habitude de dépendre de radios bidirectionnelles analogiques pour ses communications, et a trouvé que les limites de l'ancien système radio avaient un effet néfaste sur l'efficacité des opérations quotidiennes. Guardforce a par conséquent décidé de passer à un nouveau système de communications avec une couverture plus étendue, une capacité accrue et une meilleure qualité audio.

Guardforce a choisi la solution PoC de Hytera après avoir effectué des recherches approfondies. La solution à guichet unique, comprenant la plateforme HyTalk et les radios PoC PNC380 et PNC360S de Hytera, apporte des améliorations importantes tant en termes de connectivité que de fonctionnalités, et constitue dorénavant le choix de Guardforce dans un marché de la sécurité concurrentiel.

« Notre personnel est dorénavant équipé des radios PoC PNC380 et PNC360S de Hytera, qui nous permettent de communiquer sur de longues distances », a expliqué Kanayos Manaakkarakul, responsable des ventes et de l'innovation chez Guardforce. « Je dirais que ces radios PoC ont résolu de nombreux problèmes pour nous. Elles ont aidé notre personnel de sécurité à répondre aux exigences des clients avec bien plus d'efficacité. »

Le partenariat entre Guardforce et Hytera conduira à davantage d'innovations, permettant à Guardforce de mieux servir ses clients.

