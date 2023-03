Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec, reçoit le Prix de la Personnalité du monde alimentaire 2023 du CTAQ





QUÉBEC, le 19 mars 2023 /CNW/ - C'est lors de son congrès annuel qui s'est tenu cette fin de semaine au Château Frontenac à Québec, que le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) a décerné le distingué Prix de la Personnalité du monde alimentaire 2023 à madame Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec.

Femme de tête et de coeur, Élaine Côté a permis à la banque alimentaire de la grande région de Québec, Moisson Québec, de se développer considérablement dans les 30 dernières années grâce à ses qualités de visionnaire, à son intégrité et à son sens de l'organisation.

Femme de vision, elle découvre dans son travail avec Moisson Québec tout le potentiel de l'aide alimentaire qui dépasse largement le seul but de distribuer de la nourriture : il est possible, grâce à l'aide alimentaire, de sortir les gens de la pauvreté, de développer leur autonomie et de leur redonner confiance.

Grâce à son leadership, Élaine Côté crée le Programme de récupération en supermarchés (PRS), en collaboration avec les Banques alimentaires du Québec et les trois grandes chaînes d'alimentation du Québec. Le PRS est un projet social, environnemental et économique puisqu'il améliore l'accès à des aliments sains et variés, détourne de l'enfouissement des denrées encore comestibles et constitue une solution gagnant-gagnant pour les supermarchés et les banques alimentaires.

Élaine Côté a su donner à Moisson Québec une importance stratégique en devenant la plaque tournante d'un réseau régional et provincial de banques alimentaires.

Humaine, calme, à l'écoute, compréhensive et empathique, ses collaborateurs et employés soulignent particulièrement son implication, ses idées innovantes, son dévouement, sa bienveillance et son leadership d'influence.

« Le CTAQ est particulièrement heureux de remettre à une femme de talent et de coeur le Prix de la Personnalité du monde alimentaire 2023 » dit Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du CTAQ. « Élaine est au centre d'une mission extraordinaire qui nous tient aussi à coeur et pour laquelle de nombreux acteurs de l'industrie agroalimentaire prêtent main forte. »

Le concours Personnalité du monde alimentaire du CTAQ a pour but de souligner le grand mérite d'une personne qui permet à l'industrie alimentaire québécoise d'atteindre de nouveaux sommets. Les candidatures sont soumises à un jury qui désigne un ou une de leurs pairs se méritant la reconnaissance de l'industrie.

Le CTAQ réitère ses félicitations à la lauréate, remercie le jury pour son implication, ainsi que la Banque Nationale, fière partenaire de l'édition 2023 qui rend possible la remise de ce prix.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente 14 associations et plus de 600 entreprises membres représentant des ventes de plus de 35 G$ par année.

Sa mission est d'orchestrer l'excellence et la croissance durable du secteur de la transformation alimentaire en appuyant ses parties prenantes et en unifiant l'écosystème.

SOURCE CTAQ (Conseil de la transformation alimentaire du Québec)

