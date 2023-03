AVIS AUX MÉDIAS - Devant un manque criant de brigadiers, les cols bleus à la rescousse





QUÉBEC, le 19 mars 2023 /CNW/ - Devant un manque criant de brigadiers pour accompagner les enfants de la Capitale nationale, le Syndicat des cols bleus de la Ville de Québec (SCFP 1638) accepte de prêter main forte pour sécuriser les déplacements des écoliers. L'urgence était évidente. Vu le manque de main-d'oeuvre, il y a près de 17 artères de la ville qui n'auraient pas eu de brigadier dès la semaine prochaine.

« Nous ne voulions pas nous immiscer dans les relations entre la Ville et les brigadiers. Cependant, lorsque nous avons reçu l'appel des brigadiers, nous avons accepté car nous voulions les aider. Leur travail est important et ils sont aussi dans la grande famille du SCFP. De plus, nous sommes heureux et fiers de mettre notre expertise au service des citoyens et de veiller à la sécurité de nos enfants », a expliqué le vice-président du SCFP 1638, Luc Boissonneault.

Les cols bleus sont aussi formés en signalisation, alors ils sont les mieux placés pour venir à la rescousse et combler le manque de personnel.

« Vraiment heureuse que les cols bleus répondent à l'appel et de la solidarité entre les sections locales du SCFP. Cela dit, nous espérons que la Ville améliore les conditions de travail des brigadières et brigadiers afin d'attirer de nouvelles candidatures et d'assurer la pérennité du service », de conclure Louise Nadeau, présidente du Syndicat des brigadiers de la Ville de Québec (SCFP 1179).

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

