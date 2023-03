Himiway dévoile trois nouveaux vélos électriques pour 2023, dont le mini-vélo portable, le vélo de ville et le vélo tout terrain à deux batteries





SAN DIEGO, 18 mars 2023 /PRNewswire/ -- Himiway, la marque innovante de vélos électriques, a annoncé le lancement de trois nouveaux modèles pour 2023 : le mini vélo portable Himiway Pony, le vélo électrique de ville Himiway Rambler et le vélo tout terrain à deux batteries Himiway Rhino. L'annonce a été faite le 16 mars lors de la conférence de lancement des NOUVEAUX PRODUITS 2023 qui a été diffusée en direct sur YouTube .

« Nos nouveaux modèles présentent différentes options pour les cyclistes qui ont des besoins et des préférences différentes, a déclaré un représentant de Himiway. Nous voulons rendre les vélos électriques plus accessibles à tous, et ces nouveaux modèles constituent un pas dans cette direction. La nouvelle mission de la marque Himiway est de permettre à chaque personne de profiter de la liberté qu'offre le vélo électrique. »

Le mini vélo portable électrique Himiway Pony est une belle nouveauté de la gamme Himiway. Le design compact et léger de ce vélo a été développé en réponse aux retours de jeunes cyclistes qui voulaient un vélo électrique plus portable pour leurs trajets quotidiens en ville. Le Pony est équipé d'un puissant moteur de 300 watts et ne nécessite aucun pédalage, ce qui le rend facile à transporter et à utiliser. De plus, la hauteur du siège est réglable pour offrir un maximum de confort. Le vélo est disponible en cinq couleurs différentes, à 599 $ en précommande et à 649 $ en tarif normal.

Le vélo de ville électrique Himiway Rambler est conçu pour être polyvalent et puissant, avec une haute capacité de 48 volts et 720 watts-heure de batterie, et un moteur de 500 watts. La version avec freins hydrauliques existe également pour plus de sécurité. Le Rambler dispose d'une autonomie impressionnante allant jusqu'à 55 miles (environ 88 km), ce qui le rend idéal pour les trajets longue distance. Il est disponible en trois couleurs différentes et son prix est de 1 299 $ pour la version avec freins à disques mécaniques, 1 499 $ pour la version à freins hydrauliques et 2 199 $ pour la version à moteur pédalier à freins hydrauliques.

Le vélo tout terrain électrique à double batterie Himiway Rhino est le vélo ultime pour les cyclistes en quête de performance et d'autonomie. Équipé d'un puissant moteur de 750 watts et d'un système à double batterie, le Rhino peut atteindre une autonomie impressionnante allant jusqu'à 80 miles (environ 128 km), ce qui en fait le vélo idéal pour de longues randonnées en montagne. Il dispose également de freins hydrauliques pour une sécurité accrue. Le Rhino est disponible en deux couleurs et au prix de 2 699 $, et 3 999 $ pour la version 1 000W à moteur pédalier.

« Nous nous engageons à fournir des produits de qualité supérieure pour une satisfaction client supérieure et à remplir notre responsabilité sociale, a ajouté le représentant. Nous sommes convaincus que nos nouveaux modèles aideront davantage de personnes à découvrir les joies du vélo électrique et contribueront à un avenir plus vert et plus durable. »

À propos de Himiway

Himiway a été fondé en 2017, avec la vision d'offrir la meilleure expérience de cyclisme en plein air aux cyclistes du monde entier. Leur mission est d'offrir aux amateurs de cyclisme et aux écologistes un moyen écologique d'explorer et de profiter d'un nouveau mode de vie. L'entreprise a connu une croissance rapide, avec des succursales et des clients en Amérique du Nord et en Europe.

