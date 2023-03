Grèves au cimetière Notre-Dame-des-Neiges - La Fabrique Notre-Dame doit ouvrir les portes de son cimetière aux familles





MONTRÉAL, le 18 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui 18 mars, les membres du Syndicat des employées et employés de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (SEEBCNDDN-CSN), du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du cimetière Notre-Dame-des-Neiges (STTCNDDN-CSN) et leurs allié-es demandent à la Fabrique Notre-Dame d'ouvrir les portes du cimetière aux familles qui ne peuvent actuellement se recueillir auprès de leurs défuntes et leurs défunts.

«?Après 27 semaines de grève, nous sommes toujours aussi déterminés à obtenir une entente de principe à la hauteur de nos attentes qui nous permettra de soutenir adéquatement les familles endeuillées du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Avant même le début de notre grève, la haute direction avait décidé de fermer l'accès du cimetière aux familles et à leurs proches, ce qui leur cause beaucoup de frustrations et de colère. Les portes doivent s'ouvrir, et ce, le plus rapidement possible?», déclare Éric Dufault, président du SEEBCNDDN-CSN.

«?Notre employeur se moque complètement des familles. Nous le savons parce que tous les jours, nous les rencontrons sur notre ligne de piquetage et nous parlons avec elles du mépris qu'elles vivent actuellement, ajoute Patrick Chartrand, président du STTCNDDN-CSN. Nous avons toujours soutenu les familles dans leurs moments difficiles et maintenant, elles prennent la juste mesure de l'attitude inacceptable des dirigeants de la Fabrique Notre-Dame.?»

Respectivement sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2017 et depuis le 31 décembre 2018, les négociations du SEEBCNDDN et du STTCNDDN n'avancent plus.

«?Nous en sommes toutes et tous témoins sur la place publique que ce sont les familles qui paient le fort prix de l'entêtement de la Fabrique Notre-Dame à ne pas régler cette négociation. Même si l'employeur dit publiquement qu'il veut négocier, il n'y a aucune date prévue actuellement à l'agenda. Pour régler, ça prend des dates et rapidement?», précise Linda Tavolaro, secrétaire générale de la FEESP-CSN.

«?Les deux syndicats se battent toujours pour un plancher d'emploi et pour des salaires qui vont assurer la pérennité du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Ces deux éléments sont cruciaux pour que les travailleurs et les travailleuses soient en mesure de bien répondre aux demandes des familles endeuillées. Et les portes closes du cimetière sont le puissant symbole de la fermeture complète de l'employeur face à ces questions?», poursuit Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

«?Nous sommes partis de Québec ce matin afin d'appuyer les membres de ces deux syndicats qui se battent pour la dignité et le respect de leurs membres qui sont intimement liés aux familles qui ont choisi ce lieu de recueillement pour honorer leurs proches défuntes et défunts. Cette lutte, c'est celle de milliers de femmes et d'hommes qui veulent simplement de la décence et de la bienveillance dans leurs vies?», renchérit Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN.

«?Miguel Castellanos, président du conseil d'administration et curé de la Fabrique Notre-Dame, doit impérativement intervenir pour régler ces deux conflits. Il a la responsabilité morale et légale de bien servir les familles qui leur ont confié une partie cruciale de leurs vies qui nécessite un engagement entier, sincère et solidaire de la part de la Fabrique. Et actuellement, le comportement de l'employeur nous démontre tout le contraire de la décence?», conclut François Enault, premier vice-président de la CSN.

En grève depuis le 20 septembre dernier, le Syndicat des employées et employés de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN compte 17 membres. Pour sa part, le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN, responsable de l'entretien, rassemble environ 100 membres qui sont en grève depuis le jeudi 12 janvier 2023.

Fondée en 1947 et célébrant son 75e anniversaire, la Fédération des employées et employés de services publics-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65?000 membres qui oeuvrent dans le domaine des services publics et parapublics.

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN regroupe près de 100?000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval et dans le Grand Nord du Québec.

Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN regroupe 240 syndicats représentant plus de 45?000 membres. Son territoire s'étend sur les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

