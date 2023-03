Biostarks annonce le lancement des trousses de test de longévité révolutionnaires





SOUTH JORDAN, Utah, 18 mars 2023 /PRNewswire/ -- Biostarks, une entreprise de santé numérique, est heureuse d'annoncer le lancement de ses kits de test de longévité à domicile.

Après une entrée réussie sur les marchés de la nutrition et du sport avec deux kits de test à domicile tirant parti de sa plateforme innovante de spectrométrie de masse, l'entreprise étend son offre sur le marché de la longévité en croissance rapide avec deux nouveaux produits.

Le kit de test de longévité de base à domicile, qui sera commercialisé dès avril 2023, mesure le NAD+ intracellulaire et 3 minéraux essentiels.

Le kit de test de longévité à domicile, qui sera lancé plus tard cet été, couvre plus de 30 micronutriments essentiels parmi les minéraux, vitamines, acides gras et acides aminés, 3 marqueurs d'hormones et le NAD+ intracellulaire. Biostarks a déjà entrepris de nouvelles études de validation pour étendre la couverture du kit de test dans le but de fournir des mesures complètes de la sénescence, des niveaux de rapamycine et de deux marqueurs de stress oxydatif.

Les deux produits s'inscrivent dans la vision de l'entreprise, qui ambitionne de fournir des solutions innovantes de santé et de bien-être en libre-service, disponibles dans le confort de votre maison et avec une approche donnant la priorité au numérique.

Les amateurs de longévité et de santé peuvent déjà précommander leur kit de test de longévité premium à un prix préférentiel sur https://biostarks.com/longevity/prelaunch avant le lancement estival.

« Nous croyons que notre kit de test de longévité haut de gamme est une véritable nouveauté et une première sur le marché pour toute personne qui souhaite décoder ses données biologiques et faire un pas vers une vie plus saine. Bien que le projet soit déjà financé en interne, le prélancement commercial est une excellente occasion de dialoguer avec la communauté des amateurs de longévité et de sensibiliser davantage les gens à la solution des kits de test à domicile », déclare François Marland, président exécutif de l'entreprise.

Au cours du prochain trimestre, l'entreprise devrait entreprendre une collecte de fonds institutionnelle pour accélérer sa vision, élargir son offre dans l'espace bien-être de l'entreprise avec des employeurs de premier plan et poursuivre de nouveaux partenariats stratégiques.

À propos de Biostarks

Biostarks est une entreprise de santé numérique dont les sièges des laboratoires sont situés à South Jordan, Utah, et à Genève, Suisse. Biostarks travaille à son expansion dans la région Asie-Pacifique avant la fin de 2022, en s'implantant à Singapour.

