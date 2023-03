CONEXPO-CON/AGG 2023 : XCMG Machinery dévoile sa nouvelle stratégie de marque américaine





La société annonce son nouveau slogan mondial « Solide pour réussir »

LAS VEGAS, 18 mars 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425; le « XCMG »), le troisième fabricant mondial de machines de construction, a publié sa nouvelle stratégie de marque pour le marché américain à CONEXPO-CON/AGG 2023, qui a eu lieu du 14 au 18 mars au Las Vegas Convention Center.

La nouvelle stratégie américaine de la société s'appuie sur un nouveau slogan mondial, « Solide pour réussir », ainsi que sur un nouvel objectif et une nouvelle philosophie de l'entreprise. XCMG entend utiliser cette nouvelle stratégie pour forger une nouvelle culture au sein de l'entreprise tout en adoptant de nouvelles tendances ciblant de nouveaux segments de marché.

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie pour le marché américain, la société se concentrera sur cinq domaines principaux comme base de succès : l'internationalisation, les produits haut de gamme, le service à la clientèle, le développement vert, et le développement intelligent.

Le dernier quadrant de la nouvelle stratégie de XCMG pour le marché américain concerne les ambitions de la société en tant qu'unité globale. XCMG s'efforce de s'imposer en tant que « compagnon de confiance à votre service », démontrant son dévouement envers ses clients tout en fournissant des informations approfondies grâce à sa vision de l'industrie. L'entreprise vise à servir tous ses clients en tant qu'unité collective sur laquelle ces derniers peuvent compter.

Le nouveau slogan, « Solide pour réussir », marque l'engagement de l'entreprise à agir sans relâche dans sa réponse aux clients, avec l'objectif final qu'ils n'aient pas de temps d'arrêt en tant que partenaire ultime.

XCMG a également actualisé sa mission pour y inclure « réactivité et valeur ». L'entreprise s'engage à être toujours réactive, proactive et à créer constamment une valeur extraordinaire pour les clients du point de vue de la qualité, des services et de la technologie.

XCMG a choisi ce nouveau slogan pour démontrer son envergure mondiale et sa volonté de localiser ses activités. Ce slogan tourné vers l'avenir souligne également comment l'entreprise répond activement à toutes les tendances technologiques précieuses dans le cadre de sa mission visant à servir efficacement ses clients. En outre, le slogan met en valeur l'attitude centrée sur le client de l'entreprise et sa réponse rapide aux besoins du marché d'une manière respectueuse de l'environnement. L'entreprise accordera la priorité aux produits de haute qualité et au contrôle des risques, car elle cherche à se développer rapidement en tant qu'entreprise de classe mondiale.

À l'échelle mondiale, le succès de l'entreprise à ce jour est indéniable. En plus d'être le troisième fabricant mondial de machines de construction, XCMG est le plus grand fabricant de grues mobiles au monde et a été le plus grand fabricant d'équipements d'origine (OEM) de la Chine pendant 34 années consécutives. L'entreprise injecte également 5 % de ses revenus d'exploitation chaque année dans la recherche et le développement, poursuivant sans cesse l'innovation.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2035063/CONEXPO_CON_AGG_2023_XCMG_Machinery_Unveils_Its_New_US.jpg

