Dombbit- La nouvelle technologie disruptive sur le marché des cryptomonnaies

HELSINKI, Finlande, 18 mars 2023 /PRNewswire/ -- Dombey Electrics Co. ( www.dombbit.com ), une société fondée au Royaume-Uni en 2010, puis en Finlande et dont le site de production est à Hong Kong, et qui possède des bureaux dans le monde entier, est l'un des principaux fabricants de matériel électrique.

Parmi les avantages du double minage, l'on peut citer une rentabilité et une efficacité accrues, puisque les mineurs peuvent être récompensés par deux réseaux blockchain différents en même temps. En outre, le double minage peut aider à réduire la consommation d'énergie et les coûts, car les mineurs peuvent utiliser une seule plateforme de minage pour exploiter plusieurs cryptomonnaies.

Dans l'ensemble, la machine de double minage Dombbit peut constituer une solution innovante et perfectionnée pour les mineurs de cryptomonnaie qui cherchent à maximiser leurs profits et leur efficacité. Cependant, il est important de mener des recherches et des analyses approfondies avant d'investir dans du matériel ou des logiciels de minage particuliers.

En outre, ils fournissent gratuitement des systèmes d'énergie solaire appelés D200 avec l'équipement de minage, exclusivement réservés aux mineurs de cryptomonnaies, afin d'éviter les soucis liés à l'accumulation de factures d'électricité. Cela signifie que lorsque vous achetez un outil de minage de cryptomonnaies, vous recevez également des D200 pour vous aider dans votre travail. Ils disposent d'un livret d'instructions et sont simples à utiliser. Le PDG, James Eskola, a déclaré dans « the Street » qu'il pensait que de nombreux clients de leur D200 finissaient par l'utiliser pour le camping plutôt que pour le minage, en partie parce qu'ils pouvaient se permettre les frais d'électricité. C'est pourquoi ils l'offrent aux mineurs afin de réduire les frais d'utilisation.

En ce qui concerne les problèmes de livraison, les bris ou les dommages, ou dans le cas où la machine ne serait pas bien manipulée par les entreprises de livraison, les articles peuvent être retournés immédiatement et remplacés dans le délai spécifié. Pour plus d'informations sur les conditions de retour, veuillez consulter les explications ici : www.dombbit.com/faqs/

À propos de Dombey Electric Incorporated

Dombey Electrics Co. est le principal fournisseur de solutions électriques, et a été fondé en 2010 par un groupe d'électriciens. Ils sont très fiers de leur capacité à produire des produits électriques non conventionnels destinés à un usage intérieur et extérieur. En outre, grâce à de nombreux développements technologiques, ils ont ajouté des activités moins risquées à l'utilisation des appareils électriques.

Contact pour les médias :

Responsable des relations publiques

James Eskola

[email protected]

(+358)41 4001018

