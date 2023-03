Un nouveau contrat de travail ratifié par les Métallos chez Telus





Les travailleuses et travailleurs de Telus, membres de la section locale 1944 du Syndicat des Métallos, ont ratifié à 70 % un nouveau contrat de travail, mettant ainsi un terme à 16 mois de négociations pour les 6 800 syndiqués.

La nouvelle convention collective prévoit des hausses salariales chaque année, une meilleure sécurité de l'emploi, des protections contre les changements technologiques, un congé payé en cas de violence domestique, une bonification des régimes de retraite et des avantages sociaux, ainsi que plusieurs autres améliorations des dispositions de la convention visant à élever le degré de satisfaction au travail. Le nouveau contrat de travail arrive à échéance en mars 2027.

« Chaque amélioration obtenue dans ce contrat provient directement de l'écoute pratiquée auprès des travailleuses et travailleurs de Telus qui attendent de meilleures conditions », a fait valoir Donna Hokiro, présidente de la section locale 1944 du Syndicat des Métallos. « Je suis fière de la manière dont les membres ont tenu bon et se sont défendus, ce qui nous a permis d'obtenir des gains importants ».

En octobre 2022, les syndiqués ont voté en faveur d'un mandate de grève, dans une proportion de 97 %. Au début février dernier, ils ont ensuite rejeté les offres de l'employeur dans une proportion de 65,3 %, ce qui a mené à une nouvelle entente, conclue le 5 mars. Une série de réunions et de votes de ratification s'est achevée jeudi, le 16 mars.

« Les travailleuses et travailleurs de Telus sont sortis renforcés de ces négociations », a déclaré Marty Warren, directeur national des Métallos. « Telus ne s'attendait pas au niveau de résistance auquel elle a été confrontée et a sous-estimé la détermination des Métallos à obtenir un contrat équitable ».

Grâce à ses employés, Telus a réalisé 17,26 milliards de dollars de revenus en 2021, le chiffre le plus élevé jamais atteint par l'entreprise. Au cours des deuxième et troisième trimestres de 2022, les travailleuses et travailleurs ont généré des revenus records de 4,4 milliards de dollars et 4,7 milliards de dollars respectivement.

Les 6 800 membres de la section locale 1944 des Métallos, qui sont répartis dans toutes les régions du pays, occupent des postes dans les domaines de les ventes à la clientèle, du service, du soutient, des fonctions administratives, ainsi que de la technologie et des métiers spécialisés.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 mars 2023 à 07:05 et diffusé par :