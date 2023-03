/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Manifestation - Les grévistes du cimetière Notre-Dame-des-Neiges et leurs allié-es exigent l'ouverture des portes du cimetière/

Dans son prochain budget, la CAQ doit faire les bons choix et proposer des solutions responsables sans hypothéquer l'avenir des prochaines générations, estime Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances. Cela...

Ce samedi 18 mars 2023, les membres du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du cimetière Notre-Dame-des-Neiges (CSN), du Syndicat des employées et employés de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (CSN) et leurs allié-es, revendiqueront...