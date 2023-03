Budget : la CAQ doit venir en aide aux Québécois maintenant sans hypothéquer nos jeunes





QUÉBEC, le 18 mars 2023 /CNW/ - Dans son prochain budget, la CAQ doit faire les bons choix et proposer des solutions responsables sans hypothéquer l'avenir des prochaines générations, estime Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances.

Cela commence par le maintien des versements au Fonds des générations avec pour objectif principal que celui-ci atteigne le seuil de 100 milliards de dollars. Ce faisant, le Fonds passerait d'un poste de dépenses à un poste de revenus. Il est important de s'assurer ainsi que les générations futures pourront se payer des services publics de qualité, selon le député libéral de Marguerite-Bourgeoys.

De plus, le Parti libéral du Québec demande des mesures concrètes maintenant pour améliorer la qualité de vie des Québécoises et des Québécois :

Coût de la vie :

Augmentation graduelle de 25 % du crédit d'impôt pour solidarité;



Retirer de manière permanente la TVQ sur les biens de première nécessité;



Offrir des services de garde à 8,70 $ pour tous;



Permettre aux municipalités de se doter d'un programme de report de taxes foncières sur demande, pour les aînés de 65 ans et plus à faible revenu.

Projets pédagogiques particuliers :

Implantation de la gratuité, jusqu'à concurrence de 5000 $, pour l'inscription aux programmes pédagogiques particuliers afin de favoriser la réussite scolaire.

Logement :

Bonification du remboursement de TVQ pour les résidences neuves ou ayant fait l'objet de rénovations majeures en augmentant la valeur maximale accessible à 500?000 $ (actuellement 300?000 $)?;

rénovations

Investissement de 350 M$ dans le programme AccèsLogis pour de nouvelles unités de logement social?;



Investissement de 300 M$ dans le PHAQ pour de nouvelles unités de logement abordable?;



Investissement de 350 M$ pour la rénovation de HLM , dont 250 M$ à Montréal .

Soutien aux entreprises :

Révision de la déduction pour petites entreprises afin qu'une plus large partie d'entre elles puisse bénéficier du taux réduit d'imposition?;



Mise en place de mesures pour encourager le retour au travail des Québécois expérimentés :



Congé de cotisations au RRQ à partir de 62 ans?;





Augmentation au double de l'exemption d'impôts pour atteindre 30?000 $ pour les travailleurs de 65 ans et plus.

Environnement :

Mise en oeuvre d'une planification financière responsable nécessaire à l'atteinte de la carboneutralité en 2050?;



Investissement de 200 M$ pour la relance du programme RénoVert ?;



Création d'une aide similaire à RénoVert pour les logements locatifs.

Pour l'opposition officielle, le budget qui sera déposé cette semaine représente une belle occasion de démontrer aux Québécois que le gouvernement prend ses responsabilités et a une vision économique à long terme et non à courte vue. Il s'agit d'un test important pour le gouvernement Legault en ce début de deuxième mandat.

«?Le Québec fait face à des défis importants et les Québécois souhaitent que leur gouvernement fasse les bons choix pour les aider de façon responsable à passer à travers l'augmentation fulgurante du coût de la vie. Et tout ça doit se faire sans refiler la facture aux générations futures. Nous proposons des solutions concrètes, durables et responsables. J'espère que le ministre des Finances en fera autant.?»

-Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances et député de Marguerite-Bourgeoys

«?Dans ce budget, François Legault doit s'assurer de livrer les services publics auxquels les Québécois ont droit, sans hypothéquer l'avenir de nos jeunes. Au Parti libéral du Québec, nos priorités sont claires, elles visent notre développement économique afin de répondre aux besoins essentiels de tout le monde. Nous talonnerons aussi le gouvernement pour qu'il en fasse beaucoup plus quant à l'environnement. S'il veut être jugé sur les résultats, l'occasion est belle pour démontrer qu'il a une réelle vision pour l'économie du Québec, ce qu'il n'a pas réussi à faire depuis qu'il est premier ministre.?»

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

