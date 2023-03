La communauté financière mondiale optimiste quant à la possibilité de surmonter les défis du marché et bâtir une économie plus forte, axée sur la technologie et durable dans l'avenir





La seconde édition de la Conférence du secteur financier (FSC 2023) a conclu ses activités à Riyad sur fond d'optimisme et d'énergie quant à la possibilité de surmonter les défis du marché et bâtir une économie plus forte, axée sur la technologie et durable dans l'avenir.

La conférence, organisée sous le thème « Perspectives financières prometteuses », a réuni plus de 3200 participants de 82 pays et 180 médias dans la capitale saoudienne, afin de discuter de la voie à suivre pour la communauté financière mondiale.

Des représentants des plus grandes institutions financières mondiales se sont joints aux ministres des finances pour mettre en place la feuille de route la plus efficace pour soutenir et promouvoir la croissance et la prospérité futures du secteur ? permettant un meilleur usage de la technologie ; la diversification ; la coopération transfrontalière et l'adoption de l'économie verte.

Plusieurs plusieurs protocoles d'entente et d'accord ont été signés lors de la conférence pour soutenir le développement immobilier ; le développement de solutions FinTech et de financement numérique d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. La Banque nationale d'Irak a également annoncé le début des opérations en Arabie saoudite.

En conclusion de la conférence, S.E. Ayman Mohammed Alsayari. Gouverneur de la Banque centrale d'Arabie saoudite, a souligné les efforts du Royaume pour créer un environnement attrayant pour les entreprises FinTech, conformément aux objectifs de la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Il a également mis en évidence le rôle vital des entreprises FinTech pour soutenir la croissance du secteur privé, diversifier l'économie et stimuler l'épargne, le financement et l'investissement.

S'exprimant sur le rôle important du capital-risque, Courtney Powell, Chef de l'exploitation et associée gérante chez 500 Global, a déclaré : « Depuis notre premier investissement au Moyen-Orient en 2012, nous avons témoigné une croissance phénoménale et nous avons aujourd'hui 14 entreprises évaluées à plus de 100 millions de dollars. L'empressement du gouvernement à soutenir les entrepreneurs ainsi que l'ouverture du Royaume, prouve que l'Arabie saoudite a le potentiel de devenir un centre mondial robuste de premier plan pour l'entrepreneuriat.

Lors d'une discussion sur l'avenir des flux monétaires mondiaux, SE Giancarlo Giorgetti, ministre italien de l'Économie et des Finances, a déclaré : « Dans le secteur financier, la fragmentation causée par les tensions géopolitiques aura de fortes implications sur la stabilité mondiale et financière, l'allocation transfrontalière des capitaux, les systèmes de paiement internationaux et les prix des actifs. »

Lors du dernier jour de la conférence, le financement du secteur des PME a été un point clé à l'ordre du jour, étant donné l'énorme croissance du secteur au Moyen-Orient et à l'échelle internationale. Tala Al Jabri, membre du conseil d'administration de la Middle East Venture Capital Association (MEVCA), a souligné un déficit de financement majeur pour le secteur. Elle a déclaré : « Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent plus de 95 % de l'ensemble des entreprises dans la région et l'encours des prêts qui leur sont accordés ne dépassent pas les 7% ? ce qui constitue le taux le plus bas au monde, indiquant ainsi un écart énorme. »

Selon Ziad Alyousef, gouverneur adjoint pour le développement et la technologie de la Banque centrale saoudienne (SAMA), le secteur des technologies financières en Arabie saoudite quant à lui, connait un développement rapide et prospère. « En 2018, la communauté FinTech comptait moins de 10 entreprises. Aujourd'hui, plus de 155 entreprises opèrent dans ce secteur en Arabie saoudite, ce qui a entraîné une augmentation des investissements et la création d'emplois, » a-t-il expliqué.

