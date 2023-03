Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 17 mars 2023

Vendredi 17/03/2023 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 34 millions $05, 15, 17, 22, 25, 37 & 46. No comp. 13 POKER LOTTO Main gagnante: A-H, 5-C, 7-S, 6-D, 2-S Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A =...

Le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, est heureux d'annoncer l'attribution d'aides financières totalisant 84 266 $ à deux établissements...