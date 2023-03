Perrigo annonce un rappel volontaire d'une quantité limitée de préparation pour nourrissons Nestlé(MD) Bon Départ Soothe(MC) (942 g)





DUBLIN, le 17 mars 2023 /CNW/ - La compagnie Perrigo Company plc procède à un rappel volontaire d'un produit de préparation pour nourrissons NestléMD Bon Départ SootheMC (942 g) au Canada, qui a été fabriqué à l'usine de fabrication Gateway Eau Claire, au Wisconsin, entre le 2 et le 18 janvier 2023. Ce produit fait l'objet d'un rappel par mesure de précaution en raison de la présence potentielle de la bactérie Cronobacter sakazakii.

Il est important de noter qu'aucun produit distribué n'a obtenu de résultat positif pour la présence de cette bactérie, qu'aucun effet indésirable n'a été signalé. Aucun autre produit produit NestléMD Bon Départ n'est concerné par ce rappel.

Produits concernés au Canada :

Cronobacter sakazakii est une bactérie que l'on trouve couramment dans l'environnement. Chez la plupart des gens, elle ne provoque aucun symptôme, mais chez certains, en particulier les bébés prématurés, les nourrissons de moins de deux mois ou les nourrissons dont le système immunitaire est affaibli, on peut voir apparaître de la fièvre, une mauvaise alimentation, des pleurs excessifs ou un manque d'énergie, ainsi que d'autres symptômes graves.

Ce produit est vendu chez des détaillants partout au Canada. Les consommateurs qui ont acheté ce produit doivent rechercher les codes de lot et les dates de péremption suivants :

NestléMD Bon Départ SootheMC (942 g) :

301757651Z - DATE D'EXPIRATION 2024-07-18

301757652Z - DATE D'EXPIRATION 2024-07-18

301857651Z - DATE D'EXPIRATION 2024-07-19

Nous travaillons avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et nous émettons immédiatement un avis à tous nos clients qui ont reçu ces produits. Nous prenons les mesures nécessaires pour que tous les produits soient retirés des tablettes.

Les consommateurs qui ont acheté ce produit doivent communiquer avec le Service aux consommateurs pour obtenir un remboursement, puis jeter le produit. Les coordonnées sont les suivantes :

Téléphone : 1 800 387-4636 de 10 h à 16 h HE

Courriel : [email protected] ou https://www.faitavecnestle.ca/help/contact

Depuis plus de 130 ans, Perrigo s'engage à répondre aux besoins de nos consommateurs, et la qualité et la sécurité de nos produits sont notre priorité absolue. Nous disposons de nombreuses procédures réglementaires approuvées tout au long du processus de fabrication pour éviter la contamination par Cronobacter sakazakii. Chaque lot de préparation pour nourrissons est testé pour s'assurer qu'elle répond aux exigences strictes en matière de nutrition, de sécurité, de qualité et de réglementation. Dans le cadre de nos protocoles rigoureux visant à protéger la sécurité des familles et des nourrissons, nous agissons de manière proactive.

À propos de Perrigo

Perrigo Company plc est un important fournisseur de produits de soins personnels et de solutions de santé et de bien-être en vente libre qui améliorent le bien-être individuel en permettant aux consommateurs de prévenir ou de s'occuper de manière proactive de conditions qui peuvent être prises en charge par eux-mêmes. Visitez Perrigo en ligne à l'adresse www.perrigo.com .

Le 1er novembre 2022, Perrigo a fait l'acquisition de l'usine Gateway Eau Claire, au Wisconsin, de Nestlé, ainsi que des droits de la marque de préparation pour nourrissons Bon DépartMD aux États-Unis et au Canada. Perrigo exploite la marque de préparation pour nourrissons Bon DépartMD aux États-Unis et au Canada.

SOURCE Perrigo

Communiqué envoyé le 17 mars 2023 à 22:35 et diffusé par :