Le gouvernement du Canada investit plus de 660 000 $ dans le Gilbert Centre for Social and Support Services pour soutenir la santé mentale des jeunes 2ELGBTQIA+





Le financement fait partie d'un engagement de 100 millions de dollars pour soutenir les personnes les plus touchées par la COVID-19

BARRIE, ON, le 17 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à promouvoir une santé mentale positive pour tous, particulièrement pour les personnes qui font face à des défis disproportionnés en raison de discrimination, de leur statut socioéconomique ou de l'exclusion sociale.

Aujourd'hui, l'honorable Leah Taylor Roy, députée d'Aurora--Oak Ridges--Richmond Hill, a annoncé au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, un financement de 666 054 $ au Gilbert Centre for Social and Support Services pour répondre aux besoins en santé mentale des jeunes queers, transgenres et en questionnement.

Le projet s'appuiera sur le programme QT (Queer, Trans) Youth Connection Discord existant du Gilbert Centre, un espace communautaire sans rendez-vous pour les jeunes queers, transgenres et en questionnement âgés de 12 à 29 ans dans le comté de Simcoe, en Ontario. Il vise à réduire l'isolement social et les répercussions connexes sur la santé mentale causés par la pandémie de COVID-19 en offrant aux jeunes l'accès à des espaces et à des activités de soutien pour renforcer leur résilience, de même qu'un accès à du personnel de soutien social, des travailleurs de soutien par les pairs ainsi que des travailleurs aux services d'approche, par le biais d'un espace virtuel. Le projet permettra également d'éduquer les partenaires communautaires, comme le Simcoe County District School Board et la Simcoe Muskoka Catholic District School, et d'autres partenaires, en offrant des séances d'introduction sur les meilleurs moyens de soutenir les personnes 2ELGBTQIA+.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'annonce faite par le gouvernement du Canada en février, accordant 198,6 milliards de dollars échelonnés sur dix ans pour améliorer les services de soins de santé offerts à la population canadienne, réduire l'arriéré des opérations chirurgicales, soutenir les travailleurs de la santé et améliorer les services intégrés de santé mentale et de lutte contre la dépendance. Nous continuerons de mettre tout en oeuvre pour que les Canadiennes et les Canadiens - y compris les jeunes - bénéficient du soutien dont ils ont besoin en matière de santé mentale et de dépendance, où et quand ils en ont besoin.

« Alors que nous nous remettons de la pandémie, notre gouvernement reconnaît l'importance de répondre aux besoins en matière de santé mentale et de dépendance des jeunes, en particulier des personnes 2ELGBTQIA+, qui sont déjà exposées à des défis disproportionnés en matière de santé mentale. Dans le cadre de nos efforts pour améliorer le système de soins de santé universel du Canada, le financement accordé aujourd'hui aidera le Gilbert Centre for Social and Support Services à offrir un espace ouvert et sécuritaire destiné à réduire l'isolement de ces communautés et à améliorer le soutien qui leur est offert. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« En tant que députée d'Aurora--Oak Ridges--Richmond Hill, je trouve encourageant de voir le remarquable travail accompli dans ma communauté pour assurer un espace sûr et positif pour les jeunes de la communauté 2SLGBTQIA+. Le Gilbert Centre for Social and Support Services est une composante vitale de Barrie, car il milite en faveur de la justice sociale, de l'équité en matière de santé et les droits de la personne. »

L'honorable Leah Taylor Roy

Députée d'Aurora--Oak Ridges--Richmond Hill

«?La programmation virtuelle a permis aux jeunes d'accéder beaucoup plus facilement au Centre Gilbert pour y obtenir des ressources, mais aussi pour y créer une communauté. C'est incroyable de voir les jeunes LGBTQ+ des zones rurales communiquer entre eux ainsi qu'avec les prestataires de services de la région, sachant qu'une communauté les entoure et qu'ils sont en mesure de créer un réseau de soutien au sein de celle-ci. Les jeunes continuent de nous impressionner par leur capacité à faire valoir leurs besoins en matière de santé mentale et à exploiter les compétences et les outils qui leur sont offerts.?»

Jay Staats

Superviseur, programme pour la famille et les jeunes, Le Gilbert Centre for Social and Support Services

Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir la santé mentale des Canadiens pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà.

est déterminé à soutenir la santé mentale des Canadiens pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà. La promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale sont des éléments essentiels au bien-être et peuvent aider à réduire les exigences imposées au système de soins de santé. Les projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale peuvent améliorer les résultats en matière de santé au cours de la vie.

Le Renison University College, à l'Université de Waterloo, héberge un centre de développement et d'échange des connaissances (KDE Hub) pour la promotion de la santé mentale afin d'appuyer les projets financés par cet investissement et d'aider à bâtir une communauté ayant des intérêts communs dans l'optimisation de la promotion de la santé mentale et de la prévention de la maladie mentale partout au Canada .

. Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à une thérapie autoguidée, à du soutien par les pairs et à un counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés. Si vous ou un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être Canada , composer le 1-866-585-0445 ou texter le mot MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes).

offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à une thérapie autoguidée, à du soutien par les pairs et à un counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés. Si vous ou un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au , composer le 1-866-585-0445 ou texter le mot MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Jeunesse, J'écoute est également accessible en tout temps grâce à un service de santé mentale en ligne offrant un soutien gratuit et confidentiel aux jeunes, en français et en anglais.

