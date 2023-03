La Biigtigong Nishnaabeg First Nation annonce la construction d'une nouvelle usine de traitement de l'eau





BIIGTIGONG NISHNAABEG, ON, le 17 mars 2023 /CNW/ - La Biigtigong Nishnaabeg First Nation a tenu des célébrations aujourd'hui pour annoncer officiellement la construction d'une nouvelle prise d'eau brute et d'une nouvelle usine de traitement de l'eau. Cette nouvelle usine fournira une source sûre et fiable d'eau potable, capable de répondre aux besoins actuels et futurs de la communauté. L'annonce a été faite aujourd'hui par le chef Duncan Michano et Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones.

Ce projet a été élaboré en partenariat entre la Biigtigong Nishnaabeg First Nation et Services aux Autochtones Canada (SAC). Une fois achevé, il fournira de l'eau potable à plus de 168 foyers et à plusieurs bâtiments non résidentiels, tels que les bureaux administratifs de la municipalité, les écoles, les salles de classe, le centre de santé, le centre communautaire et la garderie.

Biigtigong Nishnaabeg n'a jamais fait l'objet d'un avis à long terme ou à court terme concernant la qualité de l'eau potable, mais cette usine a été conçue comme une mesure proactive visant à protéger l'eau potable de la communauté à l'avenir.

Les premiers travaux de construction initiale ont commencé à la fin de l'année dernière, lorsque la Biigtigong Nishnaabeg First Nation a attribué un contrat de construction. La nouvelle usine devrait être opérationnelle en novembre 2024 et coûter environ 58 millions de dollars.

Citations

« À la Biigtigong Nishnaabeg First Nation, nous sommes très heureux de voir les premières étapes de notre projet d'approvisionnement en eau se concrétiser. Ce projet est essentiel pour répondre aux besoins de notre communauté en matière d'approvisionnement en eau potable propre et salubre. Il s'agit également d'une infrastructure essentielle pour la croissance future de notre communauté. Ce projet a permis à notre communauté de répondre à un besoin fondamental pour de nombreuses générations à venir. »

Chef Duncan Michano

Biigtigong Nishnaabeg

« Pour que l'eau reste saine et salubre dans les communautés, il faut notamment réparer et remplacer les infrastructures au fur et à mesure qu'elles vieillissent. Grâce à la construction d'une nouvelle prise d'eau et d'une nouvelle usine de traitement, Biigtigong Nishnaabeg peut continuer à veiller à ce que sa communauté ait accès à de l'eau salubre aujourd'hui et à l'avenir. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre Indigenous Services Canada et Biigtigong Nishnaabeg, et la construction devrait s'achever à la fin de 2024. Félicitations au chef Michano et à toutes les personnes concernées. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Biigtigong Nishnaabeg est situé sur la rivière Pic, près de la baie Heron sud, le long de la rive nord-est du lac Supérieur, au sud de la ville de Marathon.

En décembre 2022, Biigtigong Nishnaabeg comptait une population enregistrée de 1 279 personnes, dont 530 vivaient dans la réserve.

Liens connexes

