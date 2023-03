Le ministre Vandal annonce un investissement fédéral destiné à accroître la capacité du Canada à mettre au point et à fabriquer des médicaments essentiels





Un financement fédéral de plus de 80,5 millions de dollars pour une initiative basée à Edmonton permettra à des entreprises en démarrage de commercialiser de nouveaux produits pharmaceutiques et de développer des talents dans le secteur des sciences de la vie de l'Alberta

EDMONTON, AB, le 17 mars 2023 /CNW/ - Au Canada, la recherche et l'expertise dans le secteur de la santé et des sciences de la vie sont à l'avant-garde. Le gouvernement fédéral collabore avec tous les ordres de gouvernement, l'industrie, les établissements universitaires et les entreprises pour renforcer l'industrie biomédicale du pays et soutenir la compétitivité des solutions pharmaceutiques fabriquées au Canada.

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, et l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 80 514 000 $ sur cinq ans pour soutenir l'initiative canadienne de fabrication de médicaments essentiels (Canadian Critical Drug Initiative), une initiative intégrée de recherche, de développement et de fabrication qui renforcera le secteur biomédical de l'Alberta et augmentera la production nationale de médicaments essentiels. Ce projet cadre avec la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada.

Cette initiative est dirigée par Applied Pharmaceutical Innovation, une organisation à but non lucratif qui aide les innovateurs à commercialiser leurs innovations dans le domaine des sciences de la vie, en partenariat avec l'Université de l'Alberta.

Les activités du projet seront notamment les suivantes :

La création d'une nouvelle installation de fabrication de médicaments de 40 000 pieds carrés à Edmonton pour produire des médicaments nouveaux et essentiels. Cette installation sera la première du genre dans l'Ouest canadien et sera en mesure de produire 70 millions de doses par an.

La mise à niveau de l'infrastructure de l'installation de recherche et de développement d'Applied Pharmaceutical Innovation, d'une superficie de 72 000 pieds carrés, située au Biotechnology Business Development Centre d'Edmonton, afin d'aider davantage d'entreprises en démarrage à commercialiser leurs produits.

L'amélioration des programmes de recherche et de développement pour former des techniciens et des scientifiques à la mise au point et à la production de nouveaux médicaments. Ce programme sera réalisé en collaboration avec des universités de tout le pays afin de renforcer la réserve de talents du Canada dans le secteur des sciences de la vie.

Le soutien aux essais cliniques et au développement commercial de nouveaux traitements médicaux qui améliorent la qualité de vie des Canadiens.

Ce financement de PrairiesCan devrait soutenir la croissance d'au moins 60 entreprises de sciences de la vie et de biofabrication en démarrage, la création de plus de 350 emplois de qualité et la formation de 175 travailleurs qualifiés.

Citations

« Cet investissement, par l'intermédiaire du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR), fournit à ces entreprises canadiennes les ressources et le soutien dont elles ont besoin pour développer l'expertise de notre pays dans le secteur des sciences de la vie et accroître la compétitivité du Canada sur les marchés mondiaux. Le lancement aujourd'hui de l'initiative canadienne de fabrication de médicaments essentiels permettra aux innovateurs canadiens de renforcer notre chaîne d'approvisionnement locale en médicaments essentiels, tout en soutenant l'expansion des entreprises en démarrage et en créant de bons emplois. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Edmonton est une ville à la pointe de la technologie, qu'il s'agisse de sa main-d'oeuvre spécialisée, de ses innovations scientifiques ou de ses établissements d'enseignement de classe mondiale. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, nous ferons également en sorte que notre ville devienne un carrefour essentiel pour ce qui est d'apporter sur les marchés mondiaux des solutions biomédicales fabriquées au Canada. Cet investissement fédéral dans l'initiative canadienne de fabrication de médicaments essentiels consolidera la grande force d'Edmonton dans le secteur des sciences de la vie et aidera à réaliser l'énorme potentiel de ces entreprises en démarrage pour stimuler la croissance économique et fournir une capacité de fabrication de médicaments essentiels pour les Canadiens. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Notre gouvernement continue de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens. C'est pourquoi le lancement de l'initiative canadienne de fabrication de médicaments essentiels est un autre pas dans la bonne direction pour le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie de notre pays. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de notre Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie, transformera notre capacité à produire des médicaments essentiels en renforçant la recherche et les systèmes de fabrication, ce qui se traduira par des avantages économiques et des bienfaits pour la santé des Canadiens, tout en les protégeant pour les années à venir. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'Alberta dispose d'un écosystème de recherche, de développement et de fabrication dynamique et prospère pour mettre au point et produire un approvisionnement national en produits pharmaceutiques essentiels susceptibles d'être commercialisés sur les marchés mondiaux. Je suis fier que le gouvernement de l'Alberta soutienne ces efforts en s'engageant à verser 20 millions de dollars au Li Ka Shing Institute et 5,6 millions de dollars à Applied Pharmaceutical Innovation dans le cadre de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que l'Alberta devienne un pôle compétitif dans le domaine des sciences de la vie sur la scène mondiale. »

- L'honorable Nate Glubish, ministre de la Technologie et de l'Innovation, gouvernement de l'Alberta

« Cette annonce s'appuie sur la longue tradition de soutien à l'innovation médicale de la région d'Edmonton et sur sa réputation de carrefour de classe mondiale dans le secteur de la santé et des sciences de la vie. Grâce à notre main-d'oeuvre hautement qualifiée, à notre communauté d'experts et au faible coût de l'activité commerciale, nous disposons des ingrédients clés pour soutenir les entreprises nouvelles et émergentes. »

- Amarjeet Sohi, maire de la ville d'Edmonton

« Cet investissement fédéral extraordinaire - l'un des plus importants de l'histoire de l'université - s'appuiera sur le leadership mondial de l'Université de l'Alberta dans le domaine de la recherche biomédicale, y compris le prix Nobel de médecine en 2020. Parallèlement à l'annonce récente d'un financement fédéral à l'appui du PRAIRIE research hub for pandemic preparedness (centre de recherche PRAIRIE pour la préparation à la pandémie), dirigé par l'Université de l'Alberta, l'annonce d'aujourd'hui permettra à l'Université de l'Alberta et à la province de jouer un rôle de premier plan dans le renforcement du système de soins de santé du Canada. L'initiative canadienne de fabrication de médicaments essentiels montre comment les partenariats entre le gouvernement, l'industrie et les universités peuvent faire progresser la recherche et améliorer les résultats en matière de santé pour tous. »

- Bill Flanagan, recteur et vice-chancelier de l'Université de l'Alberta

« Le financement du gouvernement du Canada change complètement la donne. Cette intégration de la recherche, de la commercialisation et de la fabrication signifie que l'API est à même de soutenir les innovateurs et les entreprises tout au long du processus de mise au point des médicaments, en particulier pendant les essais cliniques. Le secteur des sciences de la vie offre d'importantes possibilités de croissance et de diversification de notre économie, de création d'emplois gratifiants et de renforcement de la compétitivité mondiale du Canada en matière de fabrication de médicaments. »

- Andrew MacIsaac, directeur général, Applied Pharmaceutical Innovation

Faits en bref

Selon l'Association canadienne du médicament générique, uniquement 12 % du volume des médicaments génériques vendus au Canada sont produits au pays.

L'initiative canadienne de fabrication de médicaments essentiels renforcera la capacité de production et la chaîne d'approvisionnement du Canada afin de gérer la dépendance du pays à l'égard de la production étrangère d'ingrédients pharmaceutiques actifs, tout en soutenant la commercialisation des médicaments nécessaires.

afin de gérer la dépendance du pays à l'égard de la production étrangère d'ingrédients pharmaceutiques actifs, tout en soutenant la commercialisation des médicaments nécessaires. Cette initiative complétera les investissements fédéraux existants dans le secteur des sciences de la vie dans les Prairies, notamment le Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg , la Vaccine and Infectious Disease Organization à Saskatoon , ainsi que le Life Sciences Innovation Hub et l'Alberta Precision Exchange à Calgary .

Le financement fédéral pour l'initiative canadienne de fabrication de médicaments essentiels provient du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) administré par PrairiesCan.

Le programme EIR crée, fait croître et soutient des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises pour qu'elles puissent innover du début à la fin et favorisent un environnement où les entreprises peuvent innover, croître et être compétitives.

