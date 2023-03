ThreatLocker conclut un accord pour l'acquisition d'actifs d'HyperQube et nomme Craig Stevenson au sein de l'équipe de direction





ORLANDO, Floride, 17 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ThreatLocker® , un pionnier dans les technologies de protection des terminaux, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour acquérir des actifs de technologie de virtualisation HyperQube, et nomme Craig Stevenson, ancien Président et directeur général d'HyperQube au poste de directeur de ThreatLocker Ops.



ThreatLocker Ops a été annoncé le mois dernier lors de la conférence mondiale Zero Trust de ThreatLocker. Ops est un système axé sur les politiques qui surveille les modèles de comportement des logiciels avec l'ajout de la détection et des alertes par le biais de l'enregistrement des événements.

« Je suis très enthousiaste de l'opportunité de modéliser de nouvelles cybermenaces à grande échelle. Ma nouvelle position chez ThreatLocker créera davantage de voies pour l'assistance dans le paysage de la détection des menaces par l'optimisation de ces outils de sécurité des terminaux pour l'industrie des technologies de l'informatique », a déclaré Stevenson.

Stevenson rendra compte au Co-fondateur et Président directeur général de ThreatLocker CEO Danny Jenkins. Stevenson apporte une vaste expérience dans le développement et le lancement de nouveaux produits, ainsi qu'une réputation d'élite dans le domaine de la cybersécurité. Avant HyperQube, Stevenson a occupé des postes à l'Université Raytheon Technologies et à l'Université John Hopkins.

« Nous sommes ravis d'améliorer l'environnement de test ThreatLocker®, un produit qui permet aux entreprises de valider l'intégrité logicielle avant de l'introduire dans leur environnement, avec la technologie d'HyperQube », a déclaré Jenkins. « Nous sommes heureux de compter désormais Craig au sein de l'équipe, et qu'il puisse apporter à à ThreatLocker Ops ses années de développement et de croissance de produits logiciels. Son talent et sa motivation apporteront une valeur et des conseils significatifs au nouveau produit ThreatLocker Ops et permettront à toutes les parties prenantes à prendre conscience des mesures nécessaires pour renforcer leur sécurité des terminaux et des serveurs. »

La plateforme d'opérations s'intègre également à la communauté de ThreatLocker, un forum qui permet aux entreprises d'accéder aux politiques publiques des experts de ThreatLocker et d'entreprises similaires au sein de la Communauté.

Pour en savoir plus sur ThreatLocker Ops, rendez-vous sur threatlocker.com/platform/threatlocker-ops.

À propos de ThreatLocker

ThreatLocker® est un leader des technologies de protection des terminaux, fournissant des outils de cybersécurité au niveau de l'entreprise pour améliorer la sécurité des serveurs et des terminaux. La plateforme ThreatLocker avec les listes d'autorisations d'applications, Ringfencingtm, contrôle du stockage, contrôle de l'élévation, contrôle du réseau des terminaux, gestion de la Configuration et solutions d'alerte opérationnelle dominent le marché de la cybersécurité vers une approche plus sécurisée de blocage des exploits de vulnérabilités d'applications inconnues. Pour en savoir plus sur ThreatLocker®, veuillez consulter www.threatlocker.com.

À propos d'HyperQube

HyperQube est une offre de « gamme cyber en tant que service » qui permet aux entreprises de construire rapidement et facilement une copie exacte de n'importe quelle infrastructure informatique ou réseau pour déterminer la manière dont l'environnement connecté répond aux changements causés par les mises à jour logicielles, les nouvelles technologies et les événements imprévus tels que les pannes ou les cyberattaques. Les environnements de test virtualisés d'HyperQube peuvent être construits en quelques minutes et également facilement modifiés, réutilisés et partagés, donnant ainsi aux organisations un regard sur l'avenir pour voir et mieux comprendre ce qui se passera.

