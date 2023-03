T.A.C lève 12,2 millions USD dans le cadre d'un financement de série A dirigé par Sixth Sense Ventures





T.A.C - The Ayurveda Co., la marque indienne de promotion du mode de vie ayurvédique la plus importante, à la croissance la plus forte et caractérisée par une stratégie omnicanale de vente directe au consommateur, a levé 12,2 millions USD dans le cadre d'un financement de série A avec l'aide de Sixth Sense Ventures, le plus grand fonds de capital-risque indien dédié aux biens de consommation. L'actrice Kajal Agarwal, d'éminents créateurs de start-up et des fonds de dettes à risque de renom y ont également participé. Cette levée de fonds a par ailleurs été évoquée dans l'épisode spécial 51 de l'émission « Shark Tank India ».

La marque a enregistré une croissance inégalée de 300 % ces dix derniers mois et s'est érigée en solide distributeur omnicanal présent dans divers points de vente au détail et sur divers canaux numériques. Récemment, T.A.C s'est aussi aventurée sur les marchés internationaux en commençant par la zone MEA, avec un lancement à Dubaï.

Depuis sa création, il a fallu très peu de temps à T.A.C pour conquérir plus de deux millions de consommateurs grâce à ses gammes ultra populaires Kumkumadi, Eladi et Methi, et pour parvenir à collecter des fonds, même pendant une période de financement difficile à l'échelle mondiale. Ces fonds seront entre autres utilisés à des fins de « numérisation du mode de vie ayurvédique », notamment par le biais de la « T.A.C App » très bientôt disponible, une application mobile révolutionnaire qui permettra aux utilisateurs de bénéficier de consultations de soins de santé ayurvédiques partout sur la planète.

Et Shreedha Singh, cofondatrice et PDG de T.A.C. et de Khadi Essentials, d'ajouter : « Nous nous en servirons pour dupliquer tout l'amour reçu de la part de nos millions de clients en Inde et l'envoyer dans d'autres régions. Notre gamme de soins de visage Kumkumadi, qui permet d'avoir une peau jeune et radieuse, est celle qui est la plus plébiscitée. Nos formules sont ayurvédiques, homologuées à l'échelle mondiale et leurs résultats sont prouvés cliniquement. »

Param Bhargava, fondateur de T.A.C. et de Khadi Essentials, a indiqué : « Je suis heureux de constater l'immense potentiel de croissance du segment des soins personnels et des cosmétiques ayurvédiques dans le monde entier, dont la valeur devrait passer de 12 à 30 milliards USD au cours de ces cinq prochaines années. Nous sommes heureux de nous associer avec des partenaires qui nous conviennent, capables de changer la donne et de mettre en oeuvre la croissance exponentielle du mode de vie ayurvédique et de T.A.C dans toutes les régions. »

Nikhil Vora, fondateur et PDG de Sixth Sense Ventures, a affirmé : « T.A.C gagne des espaces de vente dans des domaines jusqu'à présent dominés par des marques historiques, et entend bien devenir une marque de cosmétiques et de bien-être internationale et omnicanale. Je suis ravi de collaborer avec le duo extrêmement passionné et déterminé que forment Param et Shreedha afin de concrétiser leur vision ! »

La vision de T.A.C se résume par l'acronyme anglais HEAL (soigner) qui signifie « Help Embrace an Ayurvedic Life » (aider à adopter un mode de vie ayurvédique). Consciente du potentiel de l'ayurvédique pour changer la vie, la marque propose une qualité pure, haut de gamme et sans compromis.

