Desjardins s'engage pour la santé à Québec en remettant un peu plus de 3,1 millions de dollars à la Fondation du CHU de Québec





QUEBEC, le 17 mars 2023 /CNW/ - Aux côtés de la Fondation du CHU de Québec depuis 37 ans, le Mouvement Desjardins confirme son appui à l'un des plus grands CHU du Québec en remettant un peu plus de 3,1 M $ à la Fondation.

«?Desjardins est fier d'apporter son soutien financier à la Fondation du CHU de Québec afin qu'elle poursuive sa mission, tout en permettant l'amélioration des soins de santé offerts aux patients, a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. En appuyant près de 500 chercheurs d'ici 2029, notre contribution d'un peu plus de 3 millions de dollars servira entre autres à aider à la découverte de nouveaux traitements et, nous l'espérons, offrir une meilleure qualité de vie aux personnes malades.?»

« La Fondation du CHU de Québec est heureuse de pouvoir compter sur Desjardins depuis 1985, a déclaré Marie-Claude Paré. Ce nouvel engagement financier de la coopérative, qui représente un peu plus de 3,1 M $, aura indéniablement un impact conséquent sur la santé de notre communauté. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur Desjardins comme un partenaire philanthropique en offre intégrée. »

Cela se caractérisera notamment à travers trois volets :

Bourses pour la recherche et l'innovation

D'ici 2029, ce sont près de 500 étudiants du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval qui recevront une bourse afin de poursuivre leurs projets de recherche dans l'un des 7 axes suivants :

Santé des populations et pratiques optimales en santé

Maladies infectieuses et immunitaires

Neuroscience

Reproduction, santé de la mère et de l'enfant

Oncologie

Médecine régénératrice

Endocrinologie et néphrologie

Jardin nourricier, une oasis au coeur du nouveau complexe hospitalier du CHU de Québec-Université Laval

Il s'agira d'un véritable espace vert au coeur du NCH, destiné aux intervenants du CHU, aux patients et à la collectivité qui permettra de cultiver, récolter et distribuer des légumes biologiques. Le jardin nourricier sera constitué de bacs surélevés adaptés à tous et de bacs en sol. Des ateliers botaniques et environnementaux ainsi que des activités variées pourront s'y tenir. Le jardin sera un espace de plaisir thérapeutique, un environnement extérieur pouvant favoriser l'exercice physique et un espace de détente.

Un appui aux activités de la Fondation

L'appui du Mouvement Desjardins permettra de soutenir diverses activités de la Fondation, dont le Bal des grands romantiques qui se déroulera le 17 mars 2023, sous la présidence d'honneur de Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Chaque année, cet événement permet de recueillir des fonds qui permettent la concrétisation de nombreux projets des équipes de soins et de recherche du CHU de Québec-Université Laval.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 407,1 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les meilleurs employeurs au monde pour les femmes selon le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, une gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de La Fondation du CHU de Québec

Chef de file philanthropique performant, influent et innovant, la Fondation du CHU de Québec fait la différence pour la santé des gens, de la naissance à la fin de vie, en appuyant financièrement l'humanisation des soins de santé du plus grand complexe de soins spécialisés au Québec afin qu'il puisse offrir une meilleure qualité des services médicaux et qu'il contribue à la recherche et à l'enseignement tout en restant à la fine pointe des innovations technologiques.

