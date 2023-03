LE CANADA ET LA NOUVELLE-ÉCOSSE CRÉENT PLUS DE 230 NOUVEAUX LOGEMENTS DANS LA PROVINCE





SYDNEY MINES, NS, le 17 mars 2023 /CNW/ - Des centaines de personnes et de familles vivant en Nouvelle-Écosse auront bientôt accès à des logements plus abordables.

Aujourd'hui, Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Brian Comer, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et député provincial du Cap-Breton-Est, au nom du ministre des Affaires municipales et du Logement, John Lohr, ont annoncé que le gouvernement du Canada et la province de la Nouvelle-Écosse investissent un total de 16,6 millions de dollars dans dix projets de logements abordables. Ces projets permettront de créer 236 nouveaux logements locatifs à travers la province, dont plus de la moitié seront offerts à des prix égaux ou inférieurs à 80 % du prix du loyer du marché local.

Les investissements fédéraux et provinciaux soutiendront les projets suivants :

Stephen Jamael Property Rentals Inc, Sydney -36 logements (2 projets) - 3,8 millions de dollars

-36 logements (2 projets) - 3,8 millions de dollars Future Growth Co-op Ltd, Sydney Mines -22 logements - 3,9 millions de dollars

-22 logements - 3,9 millions de dollars Atlantic Edge Properties Inc, Guysborough -36 logements - 1,35 million de dollars

-36 logements - 1,35 million de dollars Tata Holdings Inc, Tatamagouche - 21 logements - 1,2 million de dollars

- 21 logements - 1,2 million de dollars Meech Holdings Ltd, Truro - 56 logements - 3 millions de dollars

- 56 logements - 3 millions de dollars Six Point Star Homes Ltd, Amherst - 8 logements - 680 000 $

- 8 logements - 680 000 $ Innovare Properties and Developments Ltd, Westville - 28 logements - 1,225 million de dollars

- 28 logements - 1,225 million de dollars S.W.H Construction Ltd, Shelburne - 5 logements - 350 000 $

- 5 logements - 350 000 $ Grand Multip Properties Inc, Barrington - 24 unités - 900 000 $

Le gouvernement fédéral finance ces projets à hauteur de 7,5 millions de dollars par le biais du Fonds national de co-investissement pour le logement, un pilier essentiel de la Stratégie nationale sur le logement, et de l'Accord bilatéral Canada-Nouvelle-Écosse dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. La province fournit un financement de 9,1 millions de dollars dans le cadre du Affordable Housing Development Program (AHDP) amélioré.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme amélioré de développement du logement abordable, par lequel le ministère des Affaires municipales et du logement s'associe à des promoteurs privés et à des groupes de logement communautaires pour encourager et aider à financer la construction de nouveaux logements abordables. Les changements apportés au programme comprennent une réduction de l'exigence d'équité pour les demandeurs à but non lucratif, qui passe de 20 % à 5 %, ainsi qu'une simplification du processus pour les promoteurs. Le programme aide les ménages néo-écossais à revenu faible ou modéré à trouver un logement à un prix abordable.

Citations:

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi nous investissons dans le logement abordable ici, en Nouvelle- Écosse, et partout au Canada, pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce aux efforts combinés de nos partenaires, nous sommes capables de créer plus de 230 logements locatifs en Nouvelle-Écosse. Ce faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de toute la collectivité. C'est la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Nous sommes confrontés à une crise du logement et nous prenons des mesures concrètes pour créer une offre plus importante afin d'aider les Néo-Écossais à trouver des logements sûrs et abordables. Le gouvernement continuera à travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral, le secteur privé et les fournisseurs à but non-lucratif afin de construire davantage de logements de ce type pour les Néo-Écossais. » - Brian Comer, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et député de Cape Breton East

« En investissant dans le logement abordable, notre gouvernement apporte une aide à ceux qui en ont le plus besoin, ici au Cap-Breton et dans tous les coins du pays. Nous sommes déterminés à renforcer les communautés grâce à des projets de ce type. Ces investissements contribuent à créer de nouveaux emplois et à stimuler l'économie locale, tout en permettant aux personnes âgées, aux familles et aux particuliers de la Nouvelle-Écosse, y compris les habitants du Cap-Breton, d'avoir accès à des logements sûrs et abordables. » - Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations entre la Couronne et les Autochtones et député de Sydney-Victoria

« Future Growth Co-op Ltd. et New Deal Development Northside Ltd. aimeraient remercier les gouvernements fédéral et provincial pour leur soutien. Nous sommes une organisation à but non lucratif et le logement abordable est un enjeu majeur dans la MRCB. Nous sommes heureux d'annoncer la construction d'un complexe de 22 logements abordables pour personnes âgées au 224, rue Pitt, à Sydney Mines. Sans ce financement des deux niveaux de gouvernement, ce projet n'aurait pas été possible » - Clarence Dawe, président, Future Growth Co-op Ltd

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

La province a récemment annoncé un total de 4 millions de dollars pour l'amélioration de l'efficacité de 200 logements publics au Cap-Breton.

La province a annoncé un total de 20 millions de dollars pour des projets de logements modulaires destinés aux travailleurs du secteur de la santé et aux travailleurs qualifiés vivant dans des communautés qui ont un besoin urgent de logements.

Cet investissement fait partie des 150 millions de dollars investis cette année dans le logement afin d'aider les Néo-Écossais qui ont besoin d'un logement.

Le Programme amélioré de développement du logement abordable (ADHP) offre des solutions flexibles permettant aux partenaires d'élaborer des projets diversifiés et significatifs et d'accéder au financement nécessaire pour soutenir leurs projets de construction.

L'ADHP a été conçu dans un souci de flexibilité et d'adaptabilité, afin que les projets puissent répondre aux besoins de chaque communauté.

La province s'engage à verser 9,1 millions de dollars à ces projets dans le cadre du PADL, tandis que le gouvernement fédéral investit 7,5 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux personnes au Canada ayant des besoins en matière de logement et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux personnes au ayant des besoins en matière de logement et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site ou suivez-nous sur , , , et . Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca .

