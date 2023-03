Programme d'accessibilité des établissements touristiques - Québec accorde plus de 84 000 $ pour améliorer l'accessibilité des établissements touristiques de Trois-Rivières





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 17 mars 2023 /CNW/ - Le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières, M. Jean Boulet, est heureux d'annoncer l'attribution d'aides financières totalisant 84 266 $ à deux établissements touristiques de sa circonscription afin de favoriser leur accessibilité aux personnes ayant une incapacité physique.

Cette contribution gouvernementale est accordée dans le cadre du Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET) du ministère du Tourisme, dont la gestion est confiée à l'organisme Kéroul.

Citations :

« Le Québec est une destination qui se distingue pour la qualité de son accueil. Avec le PAET, notre gouvernement vise à rendre son offre touristique encore plus accessible pour permettre à tous d'en profiter pleinement. Les annonces comme celle d'aujourd'hui me réjouissent, car elles démontrent que notre industrie partage cet objectif. Je félicite les établissements soutenus pour leur vision et je remercie notre partenaire Kéroul pour sa contribution exceptionnelle à l'amélioration de l'accessibilité du tourisme aux personnes vivant avec des limitations physiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« C'est un honneur pour moi d'annoncer ces aides financières à deux établissements touristiques de la circonscription de Trois-Rivières qui ont fait le choix de rendre leurs installations accessibles au plus grand nombre. Je lève mon chapeau à leurs dirigeants! La Mauricie sait accueillir ses visiteurs, et cette annonce le prouve encore une fois. Ces initiatives viendront assurément renforcer la réputation de notre région comme destination touristique d'exception. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières

« Le PAET montre encore une fois toute sa pertinence avec les projets de la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières - Boréalis et d'Innovation et développement économique Trois-Rivières que Kéroul a accompagnés. Ceux-ci offrent une expérience touristique adaptée à tous les types de clientèles et contribuent à faire du Québec une destination vraiment pour tous. »

Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration de Kéroul

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :

Établissement Aide financière Corporation de développement culturel de Trois-Rivières - Boréalis 79 832 $ Innovation et développement économique Trois-Rivières 4 434 $ Total 84 266 $

Le PAET a pour but de permettre aux entreprises touristiques d'obtenir un soutien financier pour la transformation ou l'amélioration de leurs infrastructures afin de les rendre accessibles ou de bonifier l'offre déjà accessible.

Plus précisément, les objectifs du programme sont les suivants :

favoriser l'accessibilité des établissements touristiques du Québec aux personnes ayant une incapacité physique;



soutenir financièrement et accompagner la réalisation des projets qui visent la transformation ou l'amélioration d'infrastructures et de services touristiques afin d'obtenir la cote « accessible » de Kéroul ou de bonifier leur offre déjà accessible;



encourager le tourisme responsable dans une perspective de développement durable;



favoriser la mise en place de solutions novatrices en matière d'offre touristique accessible pour tous.

Organisme à but non lucratif fondé en 1979, Kéroul a comme vocation de favoriser le développement de l'accessibilité des établissements, des activités et des services touristiques et culturels au Québec.

Kéroul est le partenaire privilégié du ministère du Tourisme en matière d'accessibilité touristique depuis 1987. L'organisme relève les éléments à corriger pour atteindre la cote « accessible » et accompagne les promoteurs tout au long de leurs projets.

Liens connexes :

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube

www.keroul.qc.ca

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 17 mars 2023 à 10:03 et diffusé par :