Décès d'un travailleur de Temperley inc. lors du déplacement d'une plateforme élévatrice sur un chantier, à Montréal : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête





MONTRÉAL, le 17 mars 2023 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à un travailleur de Temperley inc., le 3 juin 2022, sur le chantier de la nouvelle école secondaire de LaSalle, à Montréal.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur se trouvait au 1311, rue Lapierre, à Montréal. Accompagné de l'opérateur de la plateforme élévatrice, il terminait les travaux d'installation de cornières au plafond d'un local de rangement de la nouvelle école. Afin d'accéder à la structure du bâtiment, ils utilisaient une plateforme élévatrice à ciseaux. Une fois les travaux terminés, les deux collègues se sont affairés à sortir la plateforme élévatrice du local. Demeurés sur la plateforme élévatrice pendant son déplacement, l'opérateur et le travailleur devaient se pencher pour passer sous le cadre de la porte. Alors que la plateforme passait dans l'embrasure de la porte, la tête du travailleur situé à l'arrière de la plateforme s'est coincée entre la lisse supérieure du garde-corps de la plateforme élévatrice et le cadre de la porte. Les secours ont été appelés sur les lieux, et il a été transporté à un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

La tête du travailleur s'est coincée entre la lisse supérieure du garde-corps de la plateforme élévatrice et le cadre de la porte lors du passage dans l'embrasure de la porte.

La méthode de travail utilisée pour franchir l'embrasure de la porte avec la plateforme élévatrice était déficiente parce qu'elle exposait les travailleurs à un danger de coincement.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'utilisation de la plateforme élévatrice. De plus, la CNESST a exigé qu'une méthode de travail soit élaborée pour passer dans l'embrasure d'une porte avec la plateforme élévatrice. En réponse à cette exigence, le maître d'oeuvre a élaboré une méthode de travail sécuritaire conformément aux directives du fabricant.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés à l'utilisation de plateformes élévatrices sur les chantiers de construction, particulièrement le danger de coincement lors du passage dans l'embrasure d'une porte, des solutions existent, notamment :

manoeuvrer la plateforme à partir du sol;

s'assurer que le câble de la console de commande est assez long pour permettre de manoeuvrer la plateforme en se tenant à une distance sécuritaire de celle-ci;

se référer au manuel du fabricant et respecter les consignes de sécurité et d'utilisation prévues;

se faire diriger par un travailleur, au besoin.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

Pour éviter qu'un accident similaire se produise, la CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux organisations suivantes afin qu'elles sensibilisent leurs membres :

les associations sectorielles paritaires;

les mutuelles de prévention;

l'Association des locateurs du Québec;

l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec;

l'Association de la construction du Québec;

l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure;

l'Association patronale des entreprises en construction du Québec;

l'Association des entrepreneurs en construction du Québec;

l'Association provinciale des entrepreneurs en systèmes intérieurs du Québec;

l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec;

l'International Powered Access Federation.

De plus, la CNESST vous invite à consulter la section sur les plateformes élévatrices de son site Web, particulièrement la section Formulaires et publications, où vous trouverez l'Avis danger : Plateforme élévatrice mobile de personnel traversant une embrasure de porte (Document d'information).

Enfin, la CNESST, dans le cadre de son partenariat avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur visant l'intégration de la santé et la sécurité dans la formation professionnelle et technique, diffusera son rapport d'enquête dans les établissements de formation offrant, dans leurs programmes d'études, les activités de perfectionnement et les formations ayant trait à la conduite de plateformes élévatrices mobiles de personnes afin de sensibiliser les futurs travailleurs et travailleuses.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004360.pdf

Photo (libre de droits) | Source : CNESST : https://bit.ly/3I853ur

Animation (libre de droits) | Source : CNESST :

http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ad004360.mp4

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité liée aux plateformes élévatrices sur les chantiers de construction : prevention-securite/identifier-corriger-risques/plateforme-elevatrice

