INVITATION MÉDIA - L'URGENTE NÉCESSITÉ D'UNE MEILLEURE GOUVERNANCE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE





MONTRÉAL, le 17 mars 2023 /CNW/ - Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) convient les représentants des médias au lancement d'un livre conjoint sur l'urgente nécessité d'encadrer l'intelligence artificielle (IA) face à des changements technologiques sans précédent, le 20 mars à 9 h 45 à ses bureaux à Montréal.

Une retransmission en ligne de l'événement est également offerte ici.

À l'occasion du lancement, une conversation aura lieu entre deux sommités du domaine de l'IA ayant contribué au livre : Yoshua Bengio, professeur titulaire à l'Université de Montréal, fondateur et directeur scientifique de Mila, directeur scientifique d'IVADO et titulaire de chaire en IA Canada-CIFAR, et Kate Crawford, professeure chercheuse à l'University of Southern California Annenberg, chercheuse principale senior à Microsoft Research et experte des conséquences sociales, politiques et environnementales de l'IA.

Des périodes de questions pour les médias sont prévues.

QUOI Lancement d'un nouvel ouvrage sur l'urgente nécessité d'une meilleure gouvernance de l'IA QUAND Lundi 20 mars 2023 Accueil des médias : 9 h 45 Prises de paroles et partie protocolaire : de 10 h 00 à 10 h 20 Période de questions média : 10 h 20 à 10 h 30 Conversation entre Y. Bengio et K. Crawford : 10 h 20 à 11 h 20 Période de questions média : 11 h 20 à 11 h 30 QUI Valérie Pisano, présidente et cheffe de la direction de Mila

Michel Bonsaint, représentant du gouvernement du Québec au sein de la Délégation

permanente du Canada auprès de l'UNESCO

Tawfik Jelassi, sous-directeur général de l'UNESCO pour la communication et

l'information

Carole Jabet, directrice du Fonds de recherche du Québec - Santé

Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de Mila

Kate Crawford, professeure chercheuse à l'University of Southern California Annenberg

et chercheuse principale senior à Microsoft Research OÙ Agora de Mila 6650 Rue St-Urbain Montréal

