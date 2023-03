La Conférence régionale (RECO) de l'Association régionale II de l'OMM (Asie) s'achève à Abou Dhabi





La Conférence régionale (RECO) de l'Association régionale II de l'OMM (Asie), accueillie par le Centre national de météorologie (NCM), s'est achevée aujourd'hui à Abou Dhabi par la publication d'une déclaration de haut niveau à l'appui de l'initiative des Nations Unies « Alertes précoces pour tous » .

La déclaration a souligné le besoin urgent de renforcer les capacités de réponse nationales et communautaires en soutenant l'élaboration de politiques et de législations nationales pour assurer l'intégration de l'alerte précoce, en développant les systèmes d'alerte et d'aide à la décision basés sur l'impact pour les principales parties prenantes concernant la réduction des risques de catastrophe.

La déclaration a souligné la nécessité de renforcer les capacités en matière d'alertes précoces efficaces et faisant autorité dans des formats appropriés, tels que le protocole d'alerte commun (CAP), pour tous les utilisateurs clés, y compris les médias, et de combler les lacunes en matière d'observation pour répondre aux besoins mondiaux, régionaux et nationaux, considérés essentiels pour les prédictions à toutes les échelles de temps.

Les participants au RECO ont également réitéré leur soutien à la poursuite du développement et de la mise en oeuvre de l'initiative de surveillance des gaz à effet de serre de l'OMM en tant qu'outil crucial pour la mise en oeuvre de l'Accord de Paris et l'élaboration de stratégies visant à atteindre zéro émission anthropique nette.

La déclaration a également exhorté les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies, les organisations intergouvernementales, les organisations régionales, les institutions gouvernementales, les partenaires de développement, les ONG, le secteur privé et les universités à continuer de collaborer avec l'OMM et ses États membres pour parvenir à des alertes précoces pour tous.

Du 13 au 16 mars 2023, RECO a fourni un forum aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux de l'AR II pour aborder les problèmes et défis émergents, renforcer la coopération régionale et les partenariats pour la mise en oeuvre des résolutions et décisions de l'OMM.

S.E Dr Abdulla Al Mandous, directeur général du Centre national de météorologie (CNM) et président de l'Association régionale II (Asie), a déclaré: « Nous sommes certains que les résultats et les recommandations de la conférence faciliteront la mise en oeuvre des plans d'action suite à l'appel des Nations Unies pour l'amélioration des systèmes d'alerte précoce, en particulier dans notre région qui est fréquemment touchée par une série de catastrophes naturelles en raison de son paysage vaste et diversifié. »

La Conférence a attiré la participation de plus de 150 figures, dont les ambassadeurs des 35 pays membres de l'AR II Asie, les principaux responsables de l'OMM et d'autres commissions et bureaux des Nations Unies et les représentants permanents des Membres de l'OMM en Asie.

La conférence a abordé un éventail de sujets liés à la météorologie en se concentrant sur trois segments : alertes précoces pour tous, infrastructure et services intégrés.

