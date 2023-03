Anna Maria Tremonti et Irene Gentle animeront le déjeuner de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai, pour discuter du harcèlement en ligne et de la violence à l'encontre des femmes et des journalistes marginalisés





OTTAWA, ON, le 17 mars 2023 /CNW/ - Liberté de la presse Canada a le plaisir d'annoncer que la journaliste Anna Maria Tremonti, lauréate de nombreux prix, sera l'oratrice principale du déjeuner annuel de la Journée mondiale de la liberté de la presse, qui aura lieu à Ottawa le 3 mai. Elle sera rejointe par Irene Gentle, vice-présidente de Torstar chargée de l'inclusion et des partenariats stratégiques, pour une discussion.

Mme Tremonti est une journaliste de longue date qui a parcouru le Canada et le monde entier pour couvrir les changements sociétaux, les bouleversements politiques et les conflits armés. Elle a travaillé à la radio et à la télévision pendant des décennies, principalement pour la CBC. Pendant 17 ans, elle a été l'animatrice fondatrice de l'émission phare de CBC Radio, The Current, consacrée aux affaires courantes.

Sa dernière baladodiffusion «?Welcome To Paradise?» explore sa propre histoire vécue de violence entre partenaires intimes et les conséquences à long terme de cette forme de violence. Sa baladodiffusion conversationnelle long format «?More?» a été diffusée par la chaîne CBC au début de l'année 2020. Elle a reçu deux prix Gémeaux, un prix Gracie et un prix pour réalisation exceptionnelle décerné par Women in Film and Television.

Mme Gentle est une journaliste, rédactrice en chef et auteure qui a occupé ce qui est sans doute un des postes les plus importants du journalisme canadien en tant que première femme rédactrice en chef du Toronto Star de 2018 à 2021. Elle a également été directrice de la rédaction, rédactrice en chef de la ville et rédactrice économique. Gentle avait auparavant travaillé au Hamilton Spectator, où elle a occupé diverses fonctions liées au contenu.

«?Les femmes et les journalistes marginalisés sont de plus en plus souvent victimes de harcèlement et d'attaques en ligne pour avoir rapporté des vérités qui dérangent. La haine en ligne n'est pas seulement un problème pour les journalistes eux-mêmes?; il s'agit d'une tentative évidente de bannir leurs reportages et de diminuer la crédibilité des médias?», déclarait Heather Bakken, présidente de LPC.

Des gouvernements de partout dans le monde emprisonnent des professionnels des médias pour «?délit?» de journalisme, révoquent les licences de diffusion des médias indépendants et mènent des campagnes de désinformation qui polluent l'espace médiatique et sapent la démocratie. Il est plus important que jamais de saluer le rôle des médias indépendants qui peuvent exiger une reddition de comptes de ceux qui sont en position de pouvoir.

En plus de la discussion informelle, les prix suivants seront décernés à l'occasion du déjeuner :

Le prix de la liberté de la presse est décerné à un candidat qui démontre que son travail d'intérêt public a été entravé par un voile de secret, des manoeuvres juridiques, des intimidations politiques ou des tactiques qui ont mis sa sécurité ou sa carrière en danger.





Le prix Spencer Moore pour l'ensemble d'une carrière récompense le travail d'un journaliste canadien en faveur de la liberté de la presse et de la liberté d'information.





pour l'ensemble d'une carrière récompense le travail d'un journaliste canadien en faveur de la liberté de la presse et de la liberté d'information. Le concours international de bande dessinée est décerné au dessinateur qui s'est le mieux approprié le thème de cette année, «?Liberté d'expression ou liberté pour tous?»

Les candidatures pour le prix de la liberté de la presse et le prix Spencer Moore peuvent être déposées ici (date limite du 22 mars).

Les candidatures au concours international de bande dessinée peuvent être déposées ici (date limite du 7 avril).

Cette année, les maîtres de cérémonie sont Catherine Cano, présidente de CanoVision, et Karyn Pugliese, rédactrice en chef du National Observer.

Nous remercions tout particulièrement la Commission canadienne pour l'UNESCO , partenaire de l'événement, et l' Association des banquiers canadiens , notre principal commanditaire.

Au sujet de Liberté de la presse Canada

Situé à Ottawa, Liberté de la presse Canada est un organisme bénévole à but non lucratif qui fait la promotion de la liberté d'expression et des droits des médias. Il célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse de l'UNESCO, cette année le 3 mai, en rendant hommage aux gagnants des prix précédemment décernés.

Suivez-nous sur Twitter @CDN_WPF et LinkedIn @worldpressfreedomcanada

SOURCE Liberté de la presse Canada

Communiqué envoyé le 17 mars 2023 à 09:13 et diffusé par :