LILYSILK exhorte tout le monde à se soucier davantage de la santé du sommeil en cette Journée mondiale du sommeil 2023





NEW YORK, 17 mars 2023 /CNW/ - LILYSILK, la marque de soie la plus en vue au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure et durable, demande aux gens du monde entier de se concentrer davantage sur leur santé du sommeil en cette Journée mondiale du sommeil qui tombe le 17 mars. Pour s'assurer que chaque personne trouve la taie d'oreiller en soie parfaite pour bien dormir tous les soirs, LILYSILK offre un essai de 100 jours sur des taies d'oreiller .

« Le sommeil joue un rôle essentiel dans notre santé et notre bien-être tout au long de notre vie, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. LILYSILK a toujours insisté pour utiliser seulement la meilleure soie de qualité 6A pour transformer votre sommeil quotidien en une expérience de sommeil réparateur. »

La soie est bien connue pour améliorer la qualité du sommeil grâce à la fibre de soie naturelle très douce et lisse au toucher, ce qui la rend très confortable et propice à la relaxation lorsque vous dormez sur des taies d'oreiller ou des draps de soie. La lauréate d'un Oscar, Gwyneth Paltrow, l'a bien compris après avoir récemment publié une superbe photo d'elle-même sur son compte Instagram, revêtue d'un ensemble pyjama à passepoil or en soie 22MM de LILYSILK de ton marine : « Je serai ici jusqu'à nouvel ordre... @Lilysilk, grâce à vous, il devient trop facile pour une fille de rester au lit toute la matinée. »

Obtenir un essai gratuit est très facile : Si les personnes n'aiment absolument pas leur nouvelle taie d'oreiller en soie, elles peuvent simplement la retourner à LILYSILK pour obtenir un remboursement complet. Une preuve d'achat originale sera exigée, et l'essai de 100 nuits est strictement limité à un seul retour par ménage. LILYSILK ne revend jamais les articles usagés, et les taies d'oreiller retournées seront données à un organisme de bienfaisance choisi par LILYSILK. Un nouveau logo des 100 nuits a récemment été ajouté sur les aperçus de produits qui indiquent quelles taies d'oreiller sont disponibles pour l'essai.

Pour célébrer la Journée mondiale du sommeil, LILYSILK offre également des rabais exclusifs avec des codes spéciaux pour les vêtements de nuit, la literie, les draps, les bonnets de nuit, les masques pour les yeux et les chouchous à cheveux aux clients du 10 au 17 mars 2023. Veuillez consulter le lien pour en savoir plus.

À propos de LILYSILK

LILYSILK est l'une des marques de soie les plus en vue au monde et notre souci les uns des autres et de la planète est ce qui nous motive. La soie n'est pas toujours égale : nous fabriquons nos produits à partir des fibres naturelles les plus raffinées, et nous ne gaspillons rien. Nous voulons vous apporter le confort ultime à chaque instant, chaque jour et pour toujours.

