Le Trust Project ajoute des sites alors que le besoin en nouvelles digne de confiance atteint un seuil critique





Un nouveau financement de 500 000 $ stimule la croissance

PACIFICA, Californie, 16 mars 2023 /CNW/ - Onze sites de nouvelles aux États-Unis, au Canada, au Brésil et en Europe ont obtenu aujourd'hui la marque de confiance en reconnaissance de leur engagement envers un journalisme digne de confiance, a annoncé le Trust Project®. Ceux-ci se joignent à des centaines de médias d'information du monde entier qui affichent et maintiennent les 8 indicateurs de confiance (8 Trust Indicators®) sur leurs pages.

De plus, Craig Newmark Philanthropies, un commanditaire de longue date, a versé 500 000 $ pour renforcer les initiatives en matière de recherche, de formation, de sensibilisation du public et de capacité technique.

Dans son plus récent rapport, Edelman prévient qu'un manque de confiance à l'échelle mondiale a entraîné une grave polarisation, affaiblissant le tissu social qui sous-tend les institutions démocratiques.

Les 8 indicateurs de confiance - une « référence » en matière de transparence journalistique - montrent ce qui se cache derrière une nouvelle donnée, y compris les pratiques qui garantissent un journalisme honnête au service de l'intérêt public. Grâce aux sites de nouvelles participants, ils permettent à plus de trois milliards de personnes d'évaluer facilement l'intégrité des nouvelles dans le monde.

Les 8 indicateurs de confiance sont maintenant présentés pour la première fois sur le site de nouvelles d'une nation tribale, Osage News, et un site francophone canadien, Francopresse . AzMina, qui couvre les questions de genre, rejoint les sites du Trust Project au Brésil. Euractiv, Euractiv Allemagne et Euractiv France couvrent l'Union européenne, et MindSite News , qui se concentre sur la santé mentale, est le premier site entièrement axé sur la santé du Trust Project. Dallas Free Press, Eye on Ohio, Investigate Midwest et Texas Tribune représentent des nouvelles essentielles et indépendantes à l'échelle locale et régionale.

Le Trust Project est reconnaissant de l'appui généreux de Craig Newmark Philanthropies. « Les gens ont besoin de sources de nouvelles éthiques pour que nous puissions participer à notre gouvernement, à nos collectivités et à plus encore, a déclaré Craig Newmark, fondateur de Craigslist et de Craig Newmark Philanthropies. Le Trust Project aide les gens à savoir comment déterminer si un média ou un journaliste est digne de confiance, et je suis heureux de le soutenir alors qu'il entre dans cette nouvelle étape d'évolution et de croissance. »

Trois nouvelles nominations témoignent de l'engagement du Trust Project à aider plus de gens et de médias d'information que jamais. Pier Paolo Bozzano, directeur de programme pour les produits, fait la promotion de solutions techniques pour appuyer la mise en oeuvre et les avantages relatifs aux éditeurs. Teresa Lamsam, chef de réseau et chercheuse, encadre les sites de nouvelles et apporte son expertise en recherche. Christin Smith, chercheuse en résidence, dirige les études passionnantes qui sous-tendent tous les travaux du Trust Project.

À propos du Trust Project

Le Trust Project est un réseau mondial d'agences de presse sans but lucratif et non partisan qui s'emploie à affirmer et à renforcer l'engagement du journalisme envers la transparence, l'exactitude et l'inclusion. Le Trust Project a créé les 8 indicateurs de confiance (8 Trust Indicators®), une norme collaborative générée par le secteur du journalisme pour des nouvelles qui aident les personnes ordinaires et les machines des entreprises technologiques à évaluer facilement l'autorité et l'intégrité des nouvelles. Les 8 indicateurs de confiance sont fondés sur une solide recherche de conception axée sur l'utilisateur et répondent aux besoins et aux souhaits du public. Pour en savoir plus, visitez : https://thetrustproject.org/faq/.

