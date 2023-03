Avis aux médias - Hôpital de Lachine : Couper des services publics pour les donner au privé c'est non !





MONTRÉAL, le 17 mars 2023 /CNW/ - L'Hôpital de Lachine donne des services qui sont essentiels à la population du quartier et des alentours. Or, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) désire y fermer l'urgence, les soins intensifs, les soins spécialisés et refuse l'arrivée de patients par ambulance depuis le 14 février 2022. Pour la Fédération de la Santé et des Services sociaux (FSSS-CSN) et le syndicat des employés du CUSM (SECUSM-CSN), il est primordial que ses services hospitaliers demeurent accessibles et publics, sur une base permanente, d'autant plus de que l'hôpital de Lachine est le seul hôpital francophone de l'Ouest de l'ile et qu'il dessert une population de plus de 300 000 personnes.

Quoi : Point de presse lors d'une manifestation festive

Où : Devant l'hôpital de Lachine, 650 16e Avenue, Lachine

Quand : 18 mars à partir de 14h, point de presse à 14h15

Prendrons la parole:

Dr Paul Saba ainsi que plusieurs médecins et infirmières de l'hôpital Lachine

Shiaman Diawara, président du SECUSM-CSN

Arianne Carmel-Pelosse , 2 e vice-présidente du conseil central Montréal Métropolitain

Sébastien Gagné, vice-président de la FSSS-CSN pour la grande région de Montréal

Pour justifier sa décision, le CUSM invoque un défi au niveau de la main-d'oeuvre. Pour Shiaman Diawara, président du SECUSM, cela ne tient pas la route ''Il y a des enjeux d'attraction et de rétention du personnel, mais la privatisation c'est une bien mauvaise solution et cela va juste empirer la situation. De plus, récemment des travaux importants de modernisation de l'Hôpital ont eu lieu. On ne comprend pas ce revirement de situation, soit vouloir dilapider nos services publics pour les confier au privé.''

''Il est inconcevable de fermer des services alors qu'on sait que le réseau est partout en surcharge. Le gouvernement Legault veut faire construire de nouveaux hôpitaux privés prétextant vouloir désengorger le réseau, mais à côté il fait fermer des services publics et sous-utilise les installations déjà existantes. Ce n'est ni logique ni acceptable'' de trancher Sébastien Gagné, vice-président de la FSSS-CSN pour la grande région de Montréal.

L'Hôpital de Lachine a été classé le 26e meilleur hôpital au Canada parmi plus de 1300 hôpitaux selon le magazine Newsweek, publié en mars de cette année. De plus, rappelons-nous qu'en 2007, l'Assemblée nationale avait adopté une motion garantissant la vocation communautaire de l'Hôpital de Lachine et le maintien de tous ses services - y compris l'urgence et l'unité des soins intensifs.

Pour Ariane Carmel-Pelosse, 2e vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN ''Il faut reconnaître que l'hôpital de Lachine est une ressource essentielle pour la population. La fermeture de l'urgence, des soins intensifs et de salles d'opération pourrait avoir des conséquences importantes pour les usagers et sur leur santé. En effet, passer plus de temps en ambulance pour se rendre à un autre hôpital pourrait être fatal pour certains, ce n'est pas ce qu'on l'on veut. '' Le Conseil Central du Montreal-Métropolitain, la FSSS-CSN et le SECUSM-CSN donnent leur soutien au comité citoyen Sauvons l'hôpital de Lachine et demande au gouvernement de maintenir la vocation communautaire de l'hôpital de Lachine ainsi que l'ensemble de ses services.

À propos

Le syndicat des employé-es du CUSM compte plus de 4 800 membres et est appuyé dans cette revendication par le Conseil central du Montréal métropolitain rassemblant plus de plus de 100 000 travailleuses et travailleurs et par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) comptant plus de 145 000 membres dont près de 120 000 dans le secteur de la santé et des services sociaux.

