Aspirations des jeunes Éclairer la curiosité de la "génération Z" dans le monde entier





L'Association chinoise pour les échanges radiophoniques, cinématographiques et télévisuels, en collaboration avec Yoywow Communications, présente au monde entier des créateurs de contenu exceptionnels de la "génération Z" chinoise, dans le but d'établir des liens et de communiquer avec les adolescents du monde entier.

En mars 2023, l'Association chinoise pour les échanges radiophoniques, cinématographiques et télévisuels a lancé une campagne intitulée "Aspirations de la jeunesse" en collaboration avec des scientifiques, des artistes et des créateurs de contenu chinois et étrangers de la "génération Z" afin de transmettre le pouvoir des modèles contemporains de la "génération Z".

L'événement vise à montrer aux jeunes du monde entier les talents des créateurs de contenu exceptionnels de la génération Z en Chine. L'Association chinoise pour les échanges radiophoniques, cinématographiques et télévisuels, Yoywow Communications partagera avec le monde entier les histoires de pairs avancés et exceptionnels de la génération Z chinoise dans l'espace en ligne, et promouvra l'échange culturel et l'apprentissage mutuel entre la Chine et d'autres civilisations. L'Association chinoise pour les échanges radiophoniques, cinématographiques et télévisuels et Yoywow Communications ont formulé une proposition à l'intention de la génération Z mondiale : prêter attention aux oeuvres d'adolescents chinois exceptionnels et partager les histoires positives d'adolescents chinois qui peuvent guider et inspirer tous les jeunes vers un avenir sain et plein de sens. L'Association chinoise pour les échanges radiophoniques, cinématographiques et télévisuels et Yoywow Communications sont convaincus que les réalisations de ces jeunes représentent le nouveau pouvoir de l'avenir de la Chine.

L'événement a été officiellement lancé en Chine en octobre 2022, car l'éducation aux modèles est un aspect essentiel du développement de chacun, en particulier pour la socialisation et la croissance des jeunes. L'Association chinoise pour les échanges radiophoniques, cinématographiques et télévisuels et Yoywow Communications souhaitent encourager davantage de jeunes à éveiller leur curiosité et leur soif de connaissances sur le monde.

Lors de cet événement, le monde entier sera témoin des talents remarquables d'adolescents chinois aux compétences uniques, qui partageront avec leurs pairs leurs histoires inspirantes de croissance et de développement personnel. Les adolescents chinois s'entretiendront avec des scientifiques, des artistes et d'autres personnalités de tous horizons. Les adolescents chinois visiteront des villages à travers la Chine et s'immergeront dans la culture traditionnelle locale et les projets du patrimoine culturel immatériel afin d'apprécier la beauté de la culture chinoise.

Cet événement montrera la jeune génération chinoise au monde, écoutera des voix internationales, créera diverses scènes d'échange culturel, respectera les différences, comprendra l'importance de l'individualité et soutiendra conjointement la croissance et le développement sains des jeunes. L'Association chinoise pour les échanges radiophoniques, cinématographiques et télévisuels et Yoywow Communications sont convaincus que le partage de chacun aura un impact profond et durable sur la croissance et le bien-être des jeunes du monde entier grâce à cette collaboration.

Communiqué envoyé le 17 mars 2023 à 08:40 et diffusé par :