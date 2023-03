INDUSTRIES LASSONDE INC. TIENDRA UN APPEL CONFÉRENCE POUR DISCUTER DES RÉSULTATS FINANCIERS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE 2022





ROUGEMONT, QC, le 17 mars 2023 /CNW/ - Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) ("Lassonde") est heureuse d'annoncer la tenue d'une conférence téléphonique pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2022, le vendredi 31 mars 2023. M. Vince Timpano, Président et chef de l'exploitation, et M. Eric Gemme, Chef de la direction financière, animeront l'appel.

OUVERTE AUX : Investisseurs, analystes et autres personnes intéressées



DATE : Le vendredi 31 mars 2023



HEURE : 13 h 30 HE



TÉL. : 416-764-8646 (pour les participants de Toronto et d'outre-mer)

1-888-396-8049 (pour les autres participants en Amérique du Nord)





La conférence téléphonique sera accessible via webdiffusion audio, à partir du site web de la Société à la page Investisseurs ou ici : https://www.gowebcasting.com/12496. Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la webdiffusion, qui demeurera disponible au même lien jusqu'à minuit le 14 avril 2023 ainsi qu'à un enregistrement téléphonique, accessible en composant le 1-877-674-7070 et en entrant le code 799254 sur votre clavier téléphonique, disponible du vendredi 31 mars 2023, à compter de

17 h 00, jusqu'à 23 h 59, le vendredi 7 avril 2023.

LE COMMUNIQUÉ SERA DIFFUSÉ PAR CNW LE JOUR MÊME DE LA TÉLÉCONFÉRENCE.

Veuillez-vous connecter 15 minutes avant l'heure prévue pour la conférence.

Les médias qui souhaiteraient citer un analyste sont priés de contacter celui-ci personnellement pour obtenir son approbation.

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un chef de file de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque privée et de marque nationale, incluant des breuvages prêts à boire, des collations à base de fruits ainsi que des concentrés de jus surgelés. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux canneberges et de produits alimentaires spécialisés tels que des sauces pour pâtes, des soupes ainsi que des bouillons et sauces à fondue.

Lassonde est fidèle à sa vision de mettre plus de ses produits savoureux entre les mains de plus de consommateurs, qui répondront à plus de besoins, pour diverses occasions, chaque jour et en continuant de se concentrer sur la fabrication de boissons et d'aliments de qualité que les consommateurs aiment et les clients apprécient, dont les employés sont fiers et qui respectent notre planète.

La Société fabrique ses produits de qualité supérieure grâce à l'expertise de plus de 2 700 employés travaillant dans 17 usines situées au Canada et aux États-Unis (« É.-U. »). Pour en apprendre davantage, visitez le www.lassonde.com.

